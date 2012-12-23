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۳ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۲۴

در اثری نمایشی/

"یادداشتی برای سهراب" به فرزاد حسنی رسید

"یادداشتی برای سهراب" به فرزاد حسنی رسید

فرزاد حسنی و کامران تفتی در نمایش "یادداشتی برای سهراب" به کارگردانی اصغر خلیلی به ایفای نقش می‌پردازند که قرارست در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه رود.

اصغر خلیلی درباره جدیدترین تجربه خود در عرصه کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: نمایش "یادداشتی برای سهراب" را برای اجرا در سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ارائه دادیم که در صورت پذیرفته شدن آن را به صحنه خواهیم برد.

نویسنده، طراح و کارگردان نمایش "یادداشتی برای سهراب" درباره گروه بازیگری و عوامل این اثر نمایشی افزود: فرزاد حسنی، کامران تفتی، زری اماد و نگین عبدالی بازیگران این نمایش هستند. همچنین میلاد حاجی‌زاده به عنوان دستیار کارگردان و میلاد حجتی به عنوان آهنگساز نیز با گروه همکاری دارند.

وی درباره موضوع نمایش گفت: این نمایش در چند موقعیت زمانی مختلف می‌گذرد و زندگینامه پنهان یک شهید را روایت می‌کند.



 

خلیلی درباره وضعیت اجرای عمومی این اثر یادآور شد: توافق‌هایی برای زمان اجرا صورت گرفته که در صورت قطعی شدن اعلام خواهم کرد اما اجرا در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر قطعی شده است.

کارگردان نمایش "نظمیه زنان" معتقد است، نمایش "یادداشتی برای سهراب" اثری متفاوت به لحاظ شیوه اجرا و کارگردانی و متن نسبت به آثار قبلی‌اش است.

فرزاد حسنی که پیش از این تجربه اجرا در برنامه‌های مختلف تلویزیونی و همچنین بازی در فیلم‌های سینمایی نظیر "سوپراستار" به کارگردانی تهمینه میلانی را در کارنامه کاری خود دارد، سال‌ها پیش تجربه حضور در تئاتر را داشته است. سال 88 قرار بود فرزاد حسنی در نمایش "خنکای ختم خاطره" به کارگردانی نیما دهقان به ایفای نقش بپردازد که این امر میسر نشد.

کد مطلب 1773282

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