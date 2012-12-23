  1. بین الملل
۳ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۳۲

وزیر اقتصاد آلمان:

اروپا به یک رئیس جمهور منتخب شهروندان نیاز دارد

اروپا به یک رئیس جمهور منتخب شهروندان نیاز دارد

وزیر اقتصاد آلمان در گفتگویی خواستار انتخاب یک رئیس جمهوری اروپایی که مستقیما توسط شهروندان انتخاب شود شده و تصریح کرد که چنین رئیسی برای اتحادیه اروپا از مشروعیت و قدرت دموکراتیک بالایی برخوردار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "وولفگانگ شایبله" وزیر اقتصاد آلمان در گفتگو با روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" خواستار انتخاب یک رئیس جمهوری اروپایی که مستقیما توسط شهروندان انتخاب می شود بر اساس نمونه آمریکا یا فرانسه شده و اظهار داشت که با یک انتخاب مستقیم سریعتر یک جامعه اروپایی شکل می گیرد.

به اعتقاد "شایبله" یک رئیس جمهورکه مستقیما از طرف ملت انتخاب می شود از نظر دموکراتیک مشروعیت قدرتمندی دارد.

وزیر اقتصاد آلمان همزمان با این پیشنهاد خود یک دولت منتخب اروپایی که توسط پارلمان اتحادیه اروپا انتخاب شود را نیز پیشنهاد داده و اظهار داشت که وی می داند پیشنهاد وی  به یک فقدان قدرت آشکار در سطح کشورهای عضو این اتحادیه منجر می شود، اما کسی که یک اروپای قدرتمند می خواهد همچنین به سازمانهای اروپایی قدرتمند نیاز دارد.

وی همچنین تصریح کرد که در حال حاضر دولتهای عضو اتحادیه اروپا کاملا برجسته و غالب هستند که البته در طولانی مدت چنین شرایطی درست نیست.    
 

کد مطلب 1773291

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