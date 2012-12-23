آمادگی اپراتور فیبرنوری ایران برای تبادل تجربیات در خاورمیانه

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین کنفرانس مجمع FTTH ( اتصال فیبرنوری به منازل ) خاورمیانه و شمال آفریقا، 11 تا 13 دسامبر در دوحه قطر و با شرکت بازیگران اصلی صنعت مخابرات و ارتباطات پهن باند با تکیه بر فناوری های مبتنی بر فیبر برگزار شد و اپراتور چهارم ایرانیان نت به عنوان مجری انحصاری ارائه خدمات لایه دسترسی بر بستر فیبر نوری در کشور در این مجمع شرکت کرد.

مدیران اپراتور چهارم در دیدار با فاریس آوارتانی رئیس هیات مدیره مجمع و حسین بدران عضو هیات مدیره و رئیس کمیته رگولاتوری مجمع FTTH خاورمیانه و شمال آفریقا، به تشریح برنامه های ایران برای ایجاد شبکه ملی پهن باند و نقش اپراتور ایرانیان نت در ارائه سرویس های پهن باند پرداختند.

در این دیدار آوارتانی دعوت خود را برای ارتباطات متقابل بیشتر و عضویت در کمیته های مجمع FTTH خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین حضور در مجامع بین المللی همچون اتحادیه ITU - اتحادیه ارتباطات راه دور سازمان ملل- به هیات ایرانی اعلام کرد.

حسین شفیع مدیرعامل اپراتور چهارم نیز در این دیدار با اشاره به اراده شرکت ایرانیان نت برای حضور پررنگ در مجامع داخلی و بین المللی، آمادگی این شرکت را برای توسعه همکاری های متقابل و تبادل تجربیات میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در حوزه اتصال فیبرنوری منازل اعلام کرد.

شرکت ایرانیان نت نیز از سال 2012 عضو ارشد ( با رده Platinum member ) در مجمع FTTH خاورمیانه و شمال آفریقا است.