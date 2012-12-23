طراحی نرم افزار فرهنگ لغت خط میخی/قابلیت اجرای بر روی همه سیستم عاملها

به گزارش خبرگزاری مهر، نرم افزار فرهنگ لغت خط میخی هخامنشی با همکاری امید امینی آذر، صلاح سیداحمدی و رحمان امینی آذر دانشجویان مقطع کارشناسی رشته نرم افزار و نقشه کشی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد پس از 3.5 سال تلاش و تحقیقات برای اولین بار در کشور طراحی شد.

به گفته طراحان این نرم افزار قادر است انواع کلمات و متنهای میخی را با چهار زبان فارسی، کردی، انگلیسی و عربی ترجمه کند، در این نرم افزار یک صفحه کلید به خط میخی در محیط برنامه قرار داده شده که کاربر می تواند کلمات میخی را به برنامه اضافه کند.

این برنامه به صورت خودکار بعد از نوشتن دو حروف از کلمه تمام کلماتی را که با آن دو حروف شروع شده اند را برای کاربر لیست کرده و از روی آن کلمات انتخابی به طور صحیح ترجمه می شوند، این نرم افزار دارای دو دفترچه یادداشت بوده که با یکی از آنها می توان اطلاعات را وارد کرد و در دیگری با استفاده از ماوس می توان اشکال مورد نظر را در آن رسم کرد.

این نرم افزار همچنین قادر است کلماتی را که برای کاربر مهم است در محلی که کاربر تعیین می کند ذخیره کند، صفحه کلید مجزی این برنامه به صورتی است که با فشردن کلیک ماوس بر روی هر حرف تلفظ آن حرف را می خواند و می توان حتی کلمه هایی را که کاربر می خواهد تلفظ آن را بداند با فشردن روی گزینه تلفظ به تلفظ آن کلمه نیز گوش کند.

بر اساس اعلام طراحان این نرم افزار با استفاده از این طرح، مشکل اصلی کاربران در ترجمه متون میخی که نداشتن اطلاعات کافی است، مرتفع شده و علاقمندان و پژوهشگران رشته باستان شناسی می توانند کتیبه های خط میخی را رمزگشای و ترجمه کنند.

طراحان اجرای این نرم افزار بر روی تمام سیستم عاملهای (xp win7/ win 8 /vista ) را از مزایایی این طرح دانسته و صرفه جویی در وقت، کاهش هزینه ها، کاربرد آسان، عاری بودن از هر گونه خطا و اشتباه در معنی کلمات، فعالیت در زمینه باستان شناسی، کاربردی شدن آن برای گردشگران و عموم مردم در بناهای تاریخی و توانایی در خواندن متون میخی بدون نیاز به راهنما در محل های تاریخی را از دیگر مزایای این نرم افزا اعلام کردند.