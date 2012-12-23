9 دی‌ پاسخی کوبنده به اقدامات ساختار شکنانه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام علی نعمت ‌الهی در این باره اظهارداشت: 9 دی پاسخ مناسبی به حرکت ساختارشکنانه عده‌ای معلوم الحال بود که از طریق سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی خارج از کشور هم هدایت می‌شدند و عده‌ای فریب خورده با آنها همگام و همراه شدند و در روز عاشورا حرکتی کردند که طاقت مردم به سر آمد و در نتیجه منجر به خلق حماسه 9 دی شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین افزود: مردم آگاه و با بصیرت ایران در 9 دی ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) به ندای رسای مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت مبارزه با اقدامات ساختار شکنانه لبیک گفتند و با تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب پاسخ کوبنده‌ای به توطئه‌ها و فتنه‌های مرموز استکبار جهانی و ناآگاهان و فریب خوردگان داخلی دادند.

وی یادآورشد: مردم در حماسه 9 دی حضور چشمگیری داشتند و نشان دادند در طول تاریخ هر موقع باورهای آنها مورد حمله و هجمه قرار گیرد واکنش سریع نشان می دهند.

حجت الاسلام نعمت الهی تصریح کرد: اهالی یک جامعه باورمحور که بر اساس باورهای خود زندگی می کنند تحمل توهین به باورها و اعتقادات خود را از طرف هیچ شخص و گروهی نداشته و با حرکت خردمندانه و قاطعانه خود پاسخ دندان شکنی به هر گونه عمل یا گفته تحریک آمیز و توطئه گرانه می ‌دهند.

وی افزود: دستاورد عمده این روز تبلور و تشعشع بیش از پیش نقش مقام عظمای ولایت در آگاهی بخشی و هدایت عالمانه انقلاب اسلامی و ولایت‌ پذیری جامعه ولائی ایران اسلامی بود و اگر چه این نکته بارها در موارد و برهه‌های مختلف به منصه ظهور رسیده ‌است، اما در آن مقطع برای بدخواهان انقلاب و استکبار جهانی که با صرف هزینه های میلیاردی منتظر بروز شکاف در جامعه اسلامی و بهره برداری منفی خود از این جریان بودند، نا امیدی و یأس و سرخوردگی شدید را به همراه داشت.



مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین اظهارداشت: جریان فتنه سال 88، انقلاب را پالایش کرد و با حرکت جدی مردم و با نگاه ولایت محور آنها و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری، علاوه بر اینکه دفع شد، انقلاب اسلامی ایران را بیمه کرد بنابراین همه وظیفه داریم ضمن آسیب شناسی این فتنه به تبیین ابعاد مختلف آن پرداخته و با انجام پژوهش‌ها و تحلیل‌های کارشناسی شده زمینه افزایش آگاهی و هدایت نسل‌های آینده انقلاب اسلامی را فراهم کنیم.

