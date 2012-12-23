به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی، پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان قم و جمعی از مدیران و معاونان این اداره کل که در دفتر امام جمعه قم برگزار شد، با ضروری دانستن آگاهی مردم نسبت به مسائل دینی و اعتقادی، گفت:‌ بدترین ضربه‌ها و اهانت‌ها نسبت به اهل‌بیت(ع)،‌ حضور کاروان اسرای کربلا در شام بود؛ در این شهر، به دلیل نداشتن سواد اسلامی مردم و آگاهی نداشتن آنها به آموزه‌های اسلام ناب، جسارت‌های زیادی به ساحت مقدس اهل‌بیت نبی اکرم(ص) وارد آمد.



وی با بیان این که مردم شام در ظاهر مسلمان بودند ولی نسبت به مسائل اسلام و اهداف قرآن بی سواد بودند، گفت:‌ برای این که بتوانیم مردم را به با سواد شدن در جامعه تشویق کنیم،‌ باید تهدیداتی که بر سر راه جامعه بی سواد وجود دارد را برای مردم تبیین کرد.



سوادآموزی باید جهت دار باشد



تولیت آستانه مقدسه قم با بیان این که مردم با آگاهی به خطراتی که ممکن است در صورت بی سوادی و نا آگاهی آنها را تهدید کند، از بی سوادی گریزان می‌شوند، گفت: البته این مسئله نباید فراموش شود که این با سواد کردن و آگاهی بخشی،‌ باید جهت دار باشد، ‌در غیر این صورت ممکن است نه تنها دردی را دوا نکند، بلکه آسیبی هم برای جامعه باشد.



وی افزود: اگر روند سوادآموزی جهت دار نباشد، فرد در صورت با سواد شدن، تنها وبال جامعه خواهد شد؛ بنابراین،‌ سوادی در جامعه ترویج شود که شخص در پی آموختن آن، دنبال حق و کار مثبت باشد.



حجت الاسلام سعیدی‌ در ادامه با انتقاد از مقدم آوردن آموزش بر پرورش، گفت: با توجه به این که خداوند در قرآن کریم، تزکیه را مقدم بر تعلیم می‌داند، از این رو پرورش نیز باید مقدم بر آموزش باشد.



بی سوادی شایسته قم نیست



وی افزود:‌ علم مانند غذای پاکی است که اگر در ظرف ناپاک ریخته شود، آلوده می‌گردد؛ از این رو پیش از آموختن علم به افراد،‌ باید ظرف وجودی افراد را پاک کرد تا علم نیز علمی پاک و نتیجه بخش باشد.



امام جمعه قم در پایان با ضروری دانستن اجرای سیاست‌های تشویق مردم به سوادآموزی از سوی مسئولان گفت: در قم که خاستگاه انقلاب و مهد علم و معارف اهل‌بیت(ع) است، ‌شایسته نیست که افرادی در بی سوادی به سر برند.

