چهارمین همایش وقف و رسانه دی ماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل دفتر ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه دستاور های این همایش در طی سه دوره برگزاری چشمگیر و آثار آن قابل توجه است خواستار مشارکت فعال و حضور همه جانبه اصحاب رسانه بویژه مدیران، سردبیران و خبرنگاران در این همایش شد.

حسن ربیعی با قدردانی از تلاش رسانه ها در تبلیغ و فرهنگسازی سنت وقف در جامعه گفت: این همایش با هدف تعامل گسترده بارسانه ها، معرفی آثار وبرکات وقف ، شنیدن دیدگاهها و نظرات مسئولان ومدیران فعال رسانه ها وقدردانی از تلاش های فعالان رسانه ای در عرصه وقف برگزار می شود .

سخنگوی سازمان اوقاف با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی این همایش مطرح شدن دیدگاه ارباب رسانه است تصریح کرد : تلاش می کنیم دیدگاهها ، نظرات و راهبردهای اصحاب وقف و رسانه در این همایش مطرح و انتظارات متقابل مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.

رئیس ستاد برگزاری چهارمین همایش ملی وقف و رسانه دستاوردهای همایش را طی سه دوره برگزاری آن ارزشمند توصیف کرد و گفت: چهارمین همایش "وقف و رسانه" سال جاری با شعار « همه واقف باشیم » و تبیین ابعاد وقف نوین و بررسی نیازهای جامعه برگزار خواهد شد.