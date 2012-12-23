عضویت در بسیج نعمت الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین شریعتی در جمع فرماندهان و شورای مرکز بسیج قوه قضائیه و وزارت دادگستری در مشهد با اشاره به اینکه عضویت و خدمت در شجره طیبه بسیج یک هدیه و نعمت الهی است اظهار کرد: بسیجیان باید قدردان این نعمت بزرگ الهی باشند و با اخلاص هر چه بیشتر در عرصه خدمت رسانی به نظام مقدس اسلامی تلاش کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی یکی از مهمترین وظایف بسیج در حال حاضر را ارتقاء دادن بصیرت، معرفت دینی، التزام به احکام نورانی اسلام و توجه ویژه به فرائض الهی به ویژه فریضه امر به معروف و نهی از منکر در مجموعه قوه قضائیه دانست و افزود: تجربه این را نشان داده که بسیج و فرهنگ بسیجی در هر عرصه ای که ورود پیدا کرد نتایج بسیار درخشانی بدست آمده است.

شریعتی نظام مقدس اسلامی را از جمله بزرگترین هدایای الهی به مردم ما دانست و گفت: خدمت به مردم در چنین نظامی می تواند جلوه شکر عملی این نعمت باشد و مسئولان باید بیش از همه به این نکته توجه داشته باشند.

وی بیان کرد: قانون اساسی ایران از پیشرفته ترین و مترقی ترین قوانین اساسی دنیاست و چهار اصل لایتغیر دارد از جمله اصل 4 قانون اساسی که بر تمامی قوانین، حاکم است و برتری دارد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: اصل ولایت فقیه، اصل اسلامیت و اصل جمهوریت نظام نیز از اصول لایتغیر قانون اساسی ماست که از موارد استحکام قانون اساسی ماست.