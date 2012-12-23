مصاف صبای قم با هیئت کرمانشاه در لیگ دسته اول هندبال

به گزارش خبرگزاری مهر، داور قمی این هفته یکی از مهمترین رقابت های فصل جاری لیگ برتر تنیس روی میز باشگاه های کشور را قضاوت کرد.



در حالی که در حال حاضر تنیس روی میز قم دو داوری بین المللی فعالیت می کنند، بر اساس اعلام کمیته داوران فدراسیون پینگ پنگ، یکی از دو داور قمی این هفته یکی از مهمترین دیدارهای لیگ برتر پینگ پنگ جوانان و امید قهرمانی کشور را قضاوت کرد.



عموییان و اکرامی داوران بین‌المللی پینگ پنگ قم در لیگ برتر پینگ پنگ جوانان و امید قهرمانی باشگاه‌های کشور هستند که هفته قبل قضاوت مسابقه تیم‌های تابان نخ سپاهان و پتروشیمی بندر امام را بر عهده داشتند و این هفته تنها عموئیان در لیگ برتر قضاوت داشت.



بر اساس برنامه‌ریزی سازمان لیگ فدراسیون پینگ پنگ کشورمان، بازی‌های هفته پنجم مرحله رفت لیگ برتر جوانان و امید باشگاه‌های کشور با انجام یک دیدار در شهر عسلویه پیگیری شد و طی آن نمایندگان جنوب کشور با قضاوت محمد عموئیان از هیئت پینگ ‌پنگ قم حساس‌ترین دیدار این هفته را برگزار کردند.



در این دیدار محمد عموییان به عنوان سرداور مسابقه حساس تیم‌های پتروشیمی نوری عسلویه و پتروشیمی ماهشهر را قضاوت کرد در حالی که برای مسابقه این هفته دو داور از شهرهای ساوه و کرج نیز عموئیان را همراهی می‌کردند.



استقبال از قهرمان قمی تکواندو جام بین المللی فجر



سیدمحمد رفیعی تکواندوکار طلایی استان قم در پیکارهای بین المللی جام فجر با پایان این دوره از مسابقات با استقبال عقلامندان به این رشته رو به رو شد و به قم بازگشت.



بیست و چهارمین دوره رقابتهای بین المللی تکواندو جام فجر در روزهای اول و دوم دی ماه در خانه تکواندو تهران برگزار شد در حالی که در این دوره از 4 تیم داخلی حضور داشتند و با تکواندوکاران شش تیم خارجی میهمان از کشورهای صربستان، افغانستان، روسیه، کرواسی، ارمنستان و عراق پیکار کردند.



این در حالی است که سیدمحمد رفیعی و محمدرضا حیدری، دو تکواندوکار قمی نیز در رقابت‌های قهرمانی تکواندو جام بین المللی فجر برابر حریفان به روی شیهاپچانگ رفتند و بعد از حذف حیدری با شکست مقابل حریفی از افغانستان، رفیعی صاحب نشان طلا شد.



رفیعی در این مسابقات ابتدا حریفی از کشور تونس را مغلوب کرد و سپس به مصاف مجید بهرامی از تیم استیل البرز نماینده کشورمان رفت و این حریف را نیز شکست داد تا در دیدار نهایی با پیروزی 12 بر 1 مقابل سیدمسعود کریمی از افغانستان (الف) قهرمان وزن پنجم لقب بگیرد.



در این دوره از رقابت‌ها، 4 تیم داخلی استیل البرز، شهرداری ورامین، مقاومت، خودروان وفا و هیئت تکواندو قزوین و 6 تیم خارجی صربستان، افغانستان، روسیه، کرواسی، ارمنستان و عراق در او زان مختلف به رقابت پرداختند و کشورمان در بخش تیمی قهرمان شد.



مصاف صبای قم با هیئت کرمانشاه در لیگ دسته اول هندبال کشور



صبای قم بعد از کسب ششمین برد متوالی در آغاز دور برگشت لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور در مقابل تیم هیئت هندبال یزد و حفظ صدرنشین این رقابت‌ها این هفته در قم میزبان هیئت کرمانشاه خواهد بود.



تیم هندبال صبای قم در تلاش برای تداوم موفقیت‌های خود در مرحله گروهی پیکارهای این فصل لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه های کشور، در خارج از خانه مقابل تماشاگران یزدی به امید کسب ششمین پیروزی موفق عمل کرد و توانست با نتیجه نزدیک 24 بر 22 میزبان خود را شکست بدهد تا این هفته از ساعت 16 روز جمعه در دیداری خانگی با خیال آسوده به مصاف هیئت کرمانشاه برود.



امسال در گروه های دو گانه که در مجموع 12 تیم حاضر در این فصل رقابت های لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور را تشکیل می دهند، هم اکنون صبای قم در گروه نخست و ذوب آهن اصفهان در گروه دوم مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر محسوب می شوند.



صبای قم در هفته اول دور برگشت لیگ دسته اول باشگاه های کشور در حالی از ست تیم هیئت هندبال یزد عبور کرد که هم اکنون در گروه نخست با شش پیروزی و 12 امتیاز در صدر ایستاده است و جمعه هشتم دی ماه در سالن حیدریان قم میزبان هیئت کرمانشاه خواه بود.

