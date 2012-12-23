برنامه های تیم دو و میدانی جوانان معلول تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن رضایی در گفتگو با روابط عمومی فدارسیون ورزشهای جانبازان و معلولان، اقدامات مورد نظر برای رشته دو ومیدانی جانبازان و معلولان پس از رقابت های پارالمپیک لندن را اینگونه بیان کرد: پس از رقابتهای لندن، جلساتی در فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک داشتیم که ماحصل آن حمایت مجدد فدراسیون و کمیته از رشته دو و میدانی بوده است که جای تقدیر و تشکر دارد. بدین ترتیب مقرر شد که برای آمادگی ملی پوشان جوان برای رقابتهای جوانان جهان مالزی که سال 2013 برگزار می شود، دو مرحله اردوd آمادگی تا پایان سال جاری برگزار شود و پس از آن در سال آینده نیز سه مرحله اردوی دیگر تا زمان اعزام به رقابت ها ( آبان 92) پیش بینی شده است.
رئیس انجمن دو و میدانی اعلام کرد: رقابتهای جهانی 2013 فرانسه، از رویدادهای مهمی است که سال آینده در آن حضور پیدا می کنیم و از آنجا که مسابقات جهانی نیز مانند رقابتهای پارالمپیک دارای ورودی است، باید پیش از آن در رقابتهایی که زیر نظر IPC برگزار می شود، حضور یافته و کسب سهمیه کنیم . این مسابقات هر دو سال یک بار برگزار شده و در زمره مهمترین رویدادهای رشته دو ومیدانی معلولان به شمار می رود و از آنجا که زیر نظر کمیته بین المللی پارالمپیک برگزار میشود ، بهترین نفرات از سراسر جهان در آن حضور دارند و فرصت مناسبی است که ملی پوشان ما با شرایط و قوانین جدید این رشته و تغییراتی که در کلاس بندی های ایجاد شده آشنا شوند . بدین منظور، در رقابت های دو و میدانی امارات که اول تا هشتم فروردین ماه 92 برگزار می شود حضور می یابیم تا برای مسابقات جهانی فرانسه افزایش سهمیه داشته باشیم.
رضایی در خصوص اعزام های برون مرزی تیم جوانان گفت: سال آینده مسابقات بین المللی تونس را پیش رو داریم که با جلب موافقت مسئولین محترم کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون، بهترین نفراتی که در اردوهای آمادگی جوانان شناسایی می شوند و امکان حضور در رقابتهای فرانسه را ندارند، به این مسابقات اعزام می شوند. این افراد که 21 نفر مرد و 9 نفر زن هستند، در خلال جشنواره استعداد یابی ثامن الحجج (ع) انتخاب شدند و برای حضور در اردوهای آمادگی از آنها دعوت به عمل می آید.
وی در مورد سایر برنامههای داخلی رشته دو و میدانی افزود: به غیر از برگزاری اردوهای آمادگی تیم ملی و اعزام های برون مرزی، در نظر داریم اولین دوره لیگ باشگاهی دو ومیدانی را برگزار کنیم و رقابتهای قهرمانی کشور بزرگسالان و جوانان نیز از دیگر برنامه های در درست اقدام سال آینده انجمن است.
تیم ملی دو و میدانی جانبازان و معلولان ایران در رقابت های پارالمپیک لندن موفق به کسب 13 نشان ( 5 طلا، 5 نقره و 3 برنز) شد.
رئیس انجمن دو و میدانی جانبازان و معلولان برنامه های پیش روی این انجمن در سال جاری و سال آینده را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن رضایی در گفتگو با روابط عمومی فدارسیون ورزشهای جانبازان و معلولان، اقدامات مورد نظر برای رشته دو ومیدانی جانبازان و معلولان پس از رقابت های پارالمپیک لندن را اینگونه بیان کرد: پس از رقابتهای لندن، جلساتی در فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک داشتیم که ماحصل آن حمایت مجدد فدراسیون و کمیته از رشته دو و میدانی بوده است که جای تقدیر و تشکر دارد. بدین ترتیب مقرر شد که برای آمادگی ملی پوشان جوان برای رقابتهای جوانان جهان مالزی که سال 2013 برگزار می شود، دو مرحله اردوd آمادگی تا پایان سال جاری برگزار شود و پس از آن در سال آینده نیز سه مرحله اردوی دیگر تا زمان اعزام به رقابت ها ( آبان 92) پیش بینی شده است.
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