به گزارش خبرگزاری مهر، کوچکترین قورباغه جهان، لجن بی مغز دارای حافظه، نهنگ قاتل سفید رنگ، چشم غول آسا و چلچراغ گوشتخوار در طی سال جاری که به پایان خود نزدیک می شود، خبرسازترین حیوانات سال بوده اند.

کشف کوچکترین قورباغه جهان

یک تیم تحقیقاتی آمریکایی موفق شدند در منطقه "پاپوآ" در گینه نو گونه ای جدید از قورباغه را کشف کنند که گفته می شود کوچکترین قورباغه جهان است.

احتمال می رود این قورباغه 7 میلیمتری با نام علمی "پائدوفرین آمائونسیس" کوچکترین دوزیستی باشد که در زمین ساکن است.

دانشمندان بر این باورند ابعاد کوچک بدن این جاندار با نوع زیستگاه های آنها که بر روی برگها یا کف جنگلها است، در ارتباط است. این جانداران به خوبی در میان برگها و کف جنگل استتار می شوند و به گونه ای تکامل یافته اند تا صدایی شبیه به حشرات داشته باشند به این شکل ردیابی این جانداران در جنگل بسیار دشوار خواهد شد.

لجن بی مغز دارای حافظه

لجن زنده که از سال 1958 در فیلم علمی تخیلی " حباب" موجب حیرت مردم را فراهم کرده اکنون وحشتناک تر هم شده است. در ماه اکتبر امسال دانشمندان گزارش دادند که کپک لجن یک ارگانیسم تک سلولی بی مغز دارای نوعی حافظه است.

دانشمندان دانشگاه سیدنی در آزمایشهای خود با این کپک لجن که با نام علمی " Physarum polycephalum" شناخته می شود به این مسئله پی بردند که از طی کردن مسیری که آمده پرهیز می کند، در آن زمان آنها پی بردند که این موجود تک سلولی دارای نوعی حافظه برای حرکت کردن خود است و می تواند مسیرهایی که پیشتر در آن بوده را شناسایی کند.

گربه اسرار آمیز با دو صورت متفاوت

در ماه آگوست، ونوس، گربه ای با دو صورت از شهرت بسیاری برخوردار شد. این گربه در سایتهای اجتماعی صفحه خاص خود را راه اندازی کرد و به شهرت بسیاری دست یافت.

یک نگاه به صورت این گربه نشان دهنده علت شهرت آن است. این گربه یک طرف صورتش کاملا سیاه بوده با چشم سبز و طرف دیگر نارنجی با چشم آبی است. متخصصان اعتقاد دارند که این تنوع رنگی ممکن است در اثر یک نوع ترکیب ژنتیکی به وجود آمده باشد.

شناسایی نهنگ قاتل سفید رنگ

مشاهده یک نهنگ قاتل تمام سفید در روسیه طی ماه آوریل امسال نشان دهنده یک رویداد نادر بود چرا که گفته می شود این نهنگ سفید در نوع خود منحصر به فرد است.

دانشمندان درحالی که صوت شناختی و تعاملی میان نهنگها و دلفینها در جزایر کامند در قسمت شمالی اقیانوس آرام را بررسی می کردند به یک بالچه نهنگ سفید که دو متر طول داشت رسیدند و متوجه شدند که این بالچه متعلق به یک نهنگ قاتل سفید رنگ است، دانشمندان آن را کوه یخ نامگذاری کردند. گفته می شود که این نهنگ سفید در یک گروه خانواده متشکل از 12 نهنگ قاتل دیگر در آبهای شمال غربی اقیانوس آرام به دور از سواحل آسیای شرقی روسیه زندگی می کند.

دانشمندان تلاش می کنند تا بفهمند این نهنگ یک آلبینو ( حیوانی با رنگ دانه ی پوستی سفید که قادر به ساخت رنگدانه پوستی سیاه نیست) است یا خیر، چرا که یشتر حیوانات آلبینو هرگز به دوران بزرگسالی نمی رسند. رنگ پوست نهنگهای قاتل معمولا ترکیبی از سفید و سیاه است.

پادارترین موجود دنیا

پادارترین موجود دنیا در کالیفرنیا زندگی می کند، این موجود 3 سانتیمتری دارای 750 پا است و در ماه نوامبر کشف شده است.

این موجود اولین بار در سال 1928 توسط دانشمندان دولتی مشاهده شده بود اما آنها هیچ توجهی به آن نکردند و در قرن بیستم دانشمندان بر این اعتقاد بودند که نسل آنها منقرض شده است. تا این که نوامبر امسال پل مارک یکی از این موجودات پا دار را نزدیک سیلیکون ولی مشاهده کرد.

شیر ماده با ظاهر نر

ممکن است تصویر آن شبیه یک شیر نر برسد، اما همیشه چنین نیست و یا دست کم درباره این شیر ماده قضیه برعکس است. این شیر ماده غیرعادی آفریقایی با ظاهر مردانه گاهی همتایان خود را نیز فریب می دهد.

اگرچه شیرهای ماده با ظاهر شیر نر همواره در منطقه مومبو در نامبیا مشاهده شده است و متخصصان اعتقاد دارند که جمعیت این نوع شیرها دچار یک نوع تغییر ژنتیکی شده است.

چشم غول آسای مرموز در ساحل فلوریدا

مردم ساحل پومپانو در سنت پیترزبورگ آمریکا در ایالت ایندیانا با مشاهده یک کره چشم عجیب و اسرار آمیز که از دریا به ساحل رسیده شگفت زده شدند.

دانشمندانی که از آنها برای پیدا کردن راز این کره چشم کمک خواسته شده اظهار داشتند که این کره چشم شاید متعلق به یک ماهی مرکب غول آسا و یا یک نهنگ باشد. در آن زمان بازار حدس و گمان درباره این کره چشم آبی رنگ به ویژه در دنیای مجازی به قدری زیاد شده که به عمق شایعات اضافه شد.

دانشمندان اعلام کردند کره چشم مرموز و غول آسایی که در سواحل فلوریدا کشف شد، احتمالا متعلق به یک شمشیرماهی بزرگ است. اثر برش بر روی کره چشم حاکی از آن است که این کره چشم توسط یک ماهی گیر که ماهی را از دریا گرفته، از سر ماهی در دریا جدا شده است. گفته می شد این کره چشم به یک وال یا یک ماهی مرکب تعلق دارد اما مقامات شیلات فلوریدا می گویند یک شمشیر ماهی که وزنش می تواند به هزار پوند برسد مالک این کره چشم بوده است.

چلچراغ زیبای گوشتخوار

این موجود شبیه یک چلچراغ زیبا به نظر می رسد اما برای برخورد با تمام اعضای خانواده های سخت پوستان باید مراقب بود. این به اصطلاح " چنگ اسفنجی" پیش از آنکه طعمه متوجه شود آن را به دام انداخته و حتی هضم می کند.

این موجود بسیار عجیب تا پیش از سال 2000 در مقابل چشم انسان ظاهر نشده بود، اما یک گروه از موسسه تحقیقات اکواریوم بی مونتری با انجام تحقیقات زیر آبهای عمیق در عمقی معادل 3.5 کیلومتر در سواحل کالیفرنیا آن را مشاهده کردند.

آنها اخیرا دو موجود از این گونه را با خود با ساحل آوردند و آن را از نظر علمی " Chondrocladia lyra " نامگذاری کرده و ده ها ویدئو و تحلیل درباره آن در شماره اکتبر مجله زیست شناسی بی مهرگان منتشر کردند.