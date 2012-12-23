به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و صنعت نفت آبادان روز سه شنبه در ورزشگاه آزادی و در چارچوب هفته هجدهم لیگ برتر باشگاه‎های‎ کشور به مصاف هم خواهند رفت. از این رو بازیکنان و کادر فنی نفت آبادان ساعت 22:30 امشب به تهران پرواز می‌کنند تا یک روز زودتر اردوی خود را پیش از برگزاری این بازی در هتل المپیک تشکیل بدهند.

علاوه بر این، مسئولان باشگاه صنعت نفت مذاکراتی را با یک مدافع لبنانی انجام داده‌اند و این بازیکن به احتمال زیاد بعد از بازی با پرسپولیس به جمع طلایی پوشان آبادان اضافه خواهد شد. صنعت نفت در حال حاضر سه سهمیه آزاد برای جذب بازیکن دارد.