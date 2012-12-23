به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شبکه دو سیما در این مطلب ضمن ابراز تأسف از اعلام این اتفاق، درگذشت این هنرمند را به خانواده و مخاطبان شبکه دو تسلیت گفته است. نیما نهاوندیان متولد سال 1360 در شهرستان گرگان بود که از سال 82 همکاری با سازمان صدا و سیما را آغاز کرد.

اجرای چند دوره برنامه "ورزش از نگاه دو"، "طعم ورزش"، "توپ طلایی"، "دورخیز"، "هفت سنگ" و "عید کبریا" از جمله برنامه‌های نهاوندیان در شبکه دو سیما است. این مجری برنامه‌های تلویزیونی علاوه بر شبکه دو در رادیو و شبکه جهانی جام جم نیز برنامه داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، با درخواست انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی و موافقت بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک، پیکر مرحوم نیما نهاوندیان در صورت موافقت خانواده اش در قطعه نام آوران بهشت زهرا(س) به خاک سپرده خواهد شد.