  1. هنر
۳ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۴۱

زمان مراسم اعلام می شود/

علت مرگ مجری ورزشی اعلام شد/ نهاوندیان در قطعه نام‌آوران آرام می‌گیرد

علت مرگ مجری ورزشی اعلام شد/ نهاوندیان در قطعه نام‌آوران آرام می‌گیرد

سایت شبکه دو در پیام تسلیت درگذشت نیما نهاوندیان مجری جوان برنامه‌های ورزشی این شبکه، از عارضه مغزی به عنوان دلیل مرگ وی نام برده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شبکه دو سیما در این مطلب ضمن ابراز تأسف از اعلام این اتفاق، درگذشت این هنرمند را به خانواده و مخاطبان شبکه دو تسلیت گفته است.  نیما نهاوندیان متولد سال 1360 در شهرستان گرگان بود که از سال 82 همکاری با سازمان صدا و سیما را آغاز کرد.
 
اجرای چند دوره برنامه "ورزش از نگاه دو"، "طعم ورزش"، "توپ طلایی"، "دورخیز"، "هفت سنگ" و "عید کبریا" از جمله برنامه‌های نهاوندیان در شبکه دو سیما است.  این مجری برنامه‌های تلویزیونی علاوه بر شبکه دو در رادیو و شبکه جهانی جام جم نیز برنامه داشت.
 
به گزارش خبرنگار مهر، با درخواست انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی و موافقت بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک، پیکر مرحوم نیما نهاوندیان در صورت موافقت خانواده اش در قطعه نام آوران بهشت زهرا(س) به خاک سپرده خواهد شد.
 
زمان و مکان مراسم تشییع و خاکسپاری این مجری جوان متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.
کد مطلب 1773332

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