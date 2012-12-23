به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی نخستین جشنواره فیلم کره صبح امروز یکشنبه 3 دیماه با حضور جونگ سیک کیم دبیر اول سفارت کره جنوبی در ایران، پونه ندایی دبیر جشنواره و سفیر حسن نیت کره در ایران، علیرضا بهرامی مسئول اطلاعرسانی و جمعی از خبرنگاران در خانه هنرمندان برگزار شد.
در ابتدای این نشست کیم دبیر اول سفارت کره جنوبی در ایران از همکاری وزارت ارشاد و خانه هنرمندان برای برگزاری این جشنواره تشکر کرد و افزود: برگزاری این جشنواره به دلیل مهماننوازی گرم و علاقه ایرانیان بوده است. امسال پنجمین سالگرد دوستی ایران و کره است. در همین راستا ما تاکنون همایشهای مختلفی را برگزار کردیم که از میان آنها میتوان به برپایی نمایشگاه میراث کره، سفر اساتید کره به ایران و حماسه کوشنامه که تا قبل از نوروز امسال در خدمت ایرانیان قرار میگیرد، اشاره کرد.
وی ادامه داد: ایران کشور هنر و شعر است سرزمینی که فیلمسازی در آن رونق زیادی دارد . کرهایها به شعر و فیلمهای ایرانی علاقه زیادی دارند. آثار سینمای ایران در تمام دنیا شناخته شده است این بار ما درصدد هستیم فیلمهای کرهای را در ایران نمایش دهیم و منتظر واکنش مخاطبان ایرانی هستیم.
این رایزن فرهنگی پس از معرفی پونه ندایی به عنوان سفیر حسن نیت کره در ایران گفت: وی تاکنون 10 کتاب به زبان فارسی در مورد کره به چاپ رسانده و همچنین مدیر و سردبیر مجله شوکران است.
در ادامه ندایی عنوان کرد: خوشحالم از اینکه از این فرصت میتوانیم برای بهبود روابط ایران و کره استفاده کنیم تا پلی برای ارتباط فرهنگی بیشتر باشد. تاکنون سعی کردهام فرهنگ کره را به ایران بیشتر معرفی کنم. از این به بعد تلاش من بر این است که کرهایها فرهنگ ایرانی را بیشتر بشناسند.
وی افزود: تاکنون کره در ایران فعالیتهایی همچون برگزاری جشنواره غذا در ایران انجام داده است. اما این نخستین جشنواره فیلم کره در ایران است که امیدوارم سالهای دیگر نیز ادامه یابد. با اینکه ما فرصت محدودی داشتیم اما توانستیم در سه روز در خانه هنرمندان آثار سینمای کره را به نمایش بگذاریم.
ندایی با اشاره به انتخاب آثار کره برای نمایش در ایران گفت: ما تلاش کردیم فیلمهایی را انتخاب کنیم که تناسب فرهنگی بیشتری با ایران دارند. این جشنواره فصل تازهای از سینمای کره در ایران را به تصویر میکشد. مردمان کره عباس کیارستمی و مجید مجیدی را میشناسند و آثار آنها را دیدهاند و همیشه به هنر ایران بسیار عشق می ورزند البته گاهی اشتباههایی در شناخت ایران رخ می دهد که خوشبختانه در حال تصحیح شدن است.
وی درباره افتتاح این جشنواره گفت: مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره فیلم کره ششم دی ماه در خانه هنرمندان برگزار می شود که در این مراسم فقط افرادی حضور می یابند که دعوت شده اند اما برای روزهای بعدی ورود برای عموم آزاد است. در این جشنواره فیلمهای "سگهایی که پارس میکنند هرگز گاز نمی گیرند، رویای پابرهنه، هزاران لک لک و آفتاب پنهان" به نمایش درمیآیند.
ندایی تاکید کرد: همزمان با جشنواره، شماره اول نشریه ابریشم آبی به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر خواهد شد. این نشریه فصلنامه شناخت ایران و کره است که به صورت بین المللی به چاپ می رسد.
در ادامه کیم در ارتباط با رویکرد کرهای ها از برگزاری این جشنواره گفت: ما در فکر آینده نسلها هستیم که باید نسبت به کشورها هم شناخت عمیقتری پیدا کنند زیرا میدانیم که این موضوع در زندگی آینده آنها تاثیر میگذارد.
ندایی درباره ملاک انتخاب این چند فیلم افزود: همان طور که می دانیم محدودیت هایی وجود دارد همچنین بحث کپی رایت در کشور کره بسیار اهمیت دارد و هزینه زیادی در بر می گیرد. با توجه به امکانات نظر کارشناسان و تاکید بر روی معیارهای فرهنگی ایران این آثار انتخاب شده است. امیدوارم شما اولین دوره را به همین شکل بپذیرید.
علیرضا بهرامی مسئول اطلاع رسانی جشنواره در ادامه توضیح داد: فیلم هایی که در این چند روز به نمایش درمیآیند متعلق به سینمای کره هستند و از نظر محتوا، اجرا و تولید کاملا در کشور کره ساخته شدهاند.
ندایی درباره صنعت سینما در کره گفت: کرهای ها با صنعت دیجیتال زندگی می کنند و در این باره امکانات خیلی زیادی دارند. در این کشور سینماهای مختلف با انواع گونه های مختلف سینمایی فیلم ها را به نمایش می گذارند. امکان دیجیتال برای این تنوع به آنها بیشتر کمک می کند. تاکنون نیز فیلم هایی که فرهنگ ناب ایرانی در آنها به خوبی به تصویر کشیده شده مورد استقبال کرهای ها بوده است. باید به این موضوع توجه کنیم که حمایت از صنعت سینما در کره خیلی زیاد است و البته این صنعت مخاطبان زیادی هم بین مردم دارد.
در پایان کیم تاکید کرد: اگر خبرنگاران و رسانهها به ما کمک کنند و ما استقبال خوبی از این نمایشها ببینیم قطعا این جشنواره را ادامه می دهیم. در راستای ارتباط فرهنگی ما با ایران 15 مستندساز کره ای در ارتباط با حماسه کوشنامه به ایران آمدهاند و به زودی در اینباره اطلاع رسانی میشود.
نظر شما