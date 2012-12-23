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۳ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۲۰

حدادپور خبر داد:

صدور مصوبه تعطیلی پنجشنبه ها در البرز/ گره ترافیکی باز می شود

صدور مصوبه تعطیلی پنجشنبه ها در البرز/ گره ترافیکی باز می شود

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت فنی و عمرانی استانداری البرز از ارائه مصوبه تعطیلی روزهای پنجشنبه به استاندار البرز خبر داد و گفت: این مصوبه به منظور کاهش حجم ترافیک در روزهای پایانی هفته خواهد بود.

به گزارش خبرنگارمهر، کاوه حداد پور پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای ترافیک استان البرز که پیش از ظهر یکشنبه در سالن رجایی استانداری با حضور جمعی از روسای دستگاه های ذیربط  تشکیل شده بود با اعلام این خبر گفت:  تعطیلی روزهای پنجشنبه از جمله مصوبات کارگروه شورای برنامه ریزی استان است و حجم قابل توجهی از ترافیک را در روزهای پایانی هفته کاهش خواهد داد.

وی افزود: این طرح در قالب مصوبه ای همراه با موضوع تشکیل ستاد آلودگی هوا روز پنجشنبه در نشست شورای اداری استان با استاندار البرز مطرح خواهد شد.

حدادپور گفت: دستگاه های استان در روزهای پایانی هفته به صورت دورکاری به فعالیت های خود می پردازند.

سرپرست معاونت فنی و عمرانی استانداری البرز یادآور شد: این مصوبه تاثیر قابل توجهی در کاهش بار ترافیکی و موضوع آلودگی هوا در کلانشهر کرج خواهد داشت.

دراین نشست هر یک از روسای دستگاه های ذیربط به طرح دغدغه و راهکارهای خود در رفع موضوع ترافیک استان پرداختند.

کد مطلب 1773336

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