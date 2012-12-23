انهدام باند سارقان مسلح در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجادیان در خصوص این خبر توضیح داد: در پی سرقت مسلحانه یک دستگاه تلفن همراه از یک شهروند شیرازی توسط دو نفر موتور سوار، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار ماموران قرار گرفت و با انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی یکی از سارقان به نام "ح –ع" شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

وی ادامه داد: در تحقیقات، سرقت مسلحانه فوق با همدستی دو نفر دیگر کشف و با تلاش ماموران یکی دیگر از همدستان این سارق به نام "الف ق" نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی فارس اظهار کرد: در تحقیقات انجام شده از این دو سارق تا کنون، هفت فقره سرقت مسلحانه، شامل یک فقره سرقت مسلحانه خودرو، دو فقره سرقت مسلحانه مغازه و پنج فقره سرقت مسلحانه از عابران پیاده در شیراز، کشف شد.

سردار سجادیان در پایان گفت: کلیه مالباختگان شناسایی و تحقیقات از سارقان جهت کشف سرقت های احتمالی دیگر ادامه دارد.

کشف داروهای مخدر از راکب یک دستگاه موتورسیکلت در شیراز

در بازرسی ماموران انتظامی شیراز از راکب یک دستگاه موتورسیکلت یک هزار و 626 عدد قرص اعتیادآور غیرمجاز کشف شد.

ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان شیراز هنگام گشتزنی در یکی از خیابانهای جنوبی شهر به یک دستگاه موتورسیکلت مظنون و آن را متوقف کردند.

در بازرسی از راکب موتورسیکلت به نام "ب- ک" مقادیری داروهای مخدر شامل، یک هزار و 626 عدد قرص، دو عدد شربت و نیز 6 باکس سیگار خارجی قاچاق کشف و این قاچاقچی را دستگیر کردند.