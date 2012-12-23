دادگاه روزنامه شرق برگزار شد/ هیات منصفه وارد شور شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه محاکمه که به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی و با حضور اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران برگزار شد نماینده دادستان با تشریح سه مورد اتهام مهدی رحمانیان خواستار رسیدگی به این اتهامات و صدور حکم قانونی شد.

در ادامه مدیر مسئول روزنامه شرق در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: درباره چاپ کاریکاتوری که باعث توقیف روزنامه شد باید بگویم که بنده 18 ماه در جبهه بوده و کاریکاتوریست روزنامه نیز فرزند یک رزمنده است. با این توضیح هیچ گاه این کاریکاتور با منظوری که از آن برداشت شده است در روزنامه شرق به چاپ نرسید.

وی افزود: روزنامه شرق در خصوص دفاع مقدس تا کنون چندین ویژه نامه چاپ کرده است و روز قبل از چاپ کاریکاتور نیز یک یادداشت به قلم یکی از فرماندهان جنگ در روزنامه به چاپ رسید. در خصوص کاریکاتور هر فرد می تواند برداشت خودش را بکند اما منظور روزنامه جهل جهانی بوده است.

وی ادامه داد: در این کاریکاتور هیچ یک از المان های مورد نظر درباره رزمندگان استفاده نشده است. همچنین هیچ عکس و یا تصویری از جبهه وجود ندارد که در آن رزمندگان در یک صف بایستند و برای هم سربند ببندند این صحنه فقط در فیلم "لیلی با من است" نشان داده شده بود.

رحمانیان در خصوص اتهام دیگرش درباره چاپ خبری از افزایش قیمت سکه طلا نیز، گفت: در آن روز 4 روز روزنامه به این موضوع اشاره کردند که پس از تذکر دیگر این اتفاق در روزنامه شرق تکرار نشد. البته باید به این نکته نیز اشاره کنم که همزمان با چاپ این خبر یکی از برنامه های صدا و سیما نیز به این موضوع و با لحنی تندتر پرداخته بود.

مدیر مسئول شرق ادامه داد: درباره مصاحبه چاپ شده از آقای سلطانیه در روزنامه نیز باید بگویم این مصاحبه از یکی از خبرگزاری ها برداشت شده بود و تا آخرین لحظه چاپ مطلب تکذیبیه ای در این باره منتشر نشد.

در ادامه وکیل مدیر مسئول روزنامه شرق نیز در دفاع از موکلش، گفت: دفاعیات خود را در 4 صفحه تقدیم دادگاه کرده ام اما باید به این نکته اشاره کنم که درباره مضمون این کاریکاتور از چند هنرمند عرصه دفاع مقدس نیز سئوال شده است که پاسخ آنها در پرونده موجود می باشد.

محمد مهدی رحمانیان در آخرین دفاعیات خود و پس از پاسخ به پرسش های اعضا یهیات منصفه، گفت: 200 خانوار از این روزنامه کسب درآمد می کنند که از هیات منصفه و دادگاه می خواهم اینجانب را تبرئه کرده و اجازه انتشار دوباره روزنامه را بدهند.

پس از آخرین دفاعیات رحمانیان قاضی مدیرخراسانی ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام و اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات برای اعلام نظر خود وارد شور شدند.

در جلسه امروز هادی حیدری کاریکاتوریست روزنامه شرق نیز در دادگاه حاضر بود.