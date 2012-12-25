به گزارش خبرگزاری مهر، جان میرشایمر، در این کتاب مینویسد: «دلایل کافی و زمینههای مساعدی برای فاصله گرفتن رهبران ایالات متحده از لابی و اتخاذ یک سیاست خاورمیانهای که با منافع گسترده ایالات متحده هماهنگی بیشتری داشته باشد، وجود دارد. به ویژه استفاده از قدرت آمریکا برای دستیابی به صلحی عادلانه میان اسرائیلیها و فلسطینیها به پیشبرد هدفهای گستردهتری چون مبارزه با افراطگرایی و ارتقای دموکراسی در خاورمیانه یاری میرساند».
میرشایمر میافزاید: «اما در دورنمایی نزدیک، عملی شدن این رویدادها میسر نیست. آیپک و متحدانش (از جمله صهیونیستهای مسیحی) در عرصه لابیگری و دلالی هیچ حریف و همآورد جدّی ندارند. اما آنها پی به این واقعیت بردهاند که امروزه دفاع از خواستههای اسرائیل دشوارتر شده است و به همین دلیل آنها به دنبال گسترش فعالیتها و افزایش شمار نیروها و کارکنانشان برآمدهاند. علاوه بر این سیاستمداران آمریکایی کماکان، به شدت در مقابل هزینههای مبارزات انتخاباتی و سایر فشارهای سیاسی، حساس و نفوذ پذیرند و عمده رسانههای آمریکایی بدون توجه به رفتار اسرائیل، به حمایت و همراهی با آن ادامه میدهند».
این نویسنده استدلال میکند که این قضیه دارای یک بعد اخلاقی نیز میباشد به لطف لابی، ایالات متحده به عامل دوفاکتوری سیاستهای توسعهطلبانه اسرائیل در سرزمینهای اشغالی تبدیل شده و ایالات متحده را شریک جنایتهای اسرائیل علیه فلسطینیها نموده است. این وضعیت، تلاشهای ایالات متحده برای ترویج و ارتقای دموکراسی در خارج از مرزهایش را تضعیف کرده است و فشارش به سایر کشورها برای احترام به حقوق بشر را ریاکارانه و متظاهرانه ساخته است. تلاشهای ایالات متحده برای محدود ساختن اشاعه تسلیحات هستهای به دلیل تمایل به پذیرش زرادخانه هستهای اسرائیل را نیز به همان اندازه ریاکارانه و مزدورانه ساخته است که این امر ایران و سایر کشورها را برای به دست آوردن قابلیتهای مشابه، تشویق میکند.
این کتاب در چهار بخش به موضوعات مختلف می پردازد. بخش اول: لابی اسرائیل به پنج فصل؛ 1. احتضار اسرائیل، 2. لابی اسرائیل و سیاست خارجی ایالات متحده،3. مرد کور و فیل در اتاق، 4. عشق است یا لابی؟ تبیین «رابطه ویژه» آمریکا با اسرائیل و 5. تزلزل لابی تقسیم می شود.
نویسنده در بخش دوم: مطالعات منطقهای در فصول؛ 6. چرا ظهور چین صلحآمیز نخواهد بود؟، 7. چرا امروزه اروپا صلحطلب است؟ به بررسی مسائل مورد نظر خود می پردازد.
همچنین در بخش سوم با عنوان تأملات نظری در فصولی به 8. هانس مورگنتا و جنگ عراق: رئالیسم در برابر نومحافظهکاری، 9. ای.اچ. کار در برابر ایدهآلیسم: جنگ ادامه دارد،10. امپراطوری اندیشیده شده و 1. وعدههای دروغین نهادهای بینالمللی پرداخته شده است.
در بخش چهارم با عنوان مصاحبه روابط بینالملل در دو بخش مورد توجه قرار گرفته است.
«لابی یهود و رئالیسم تهاجمی» تألیف جان میرشایمر، با ترجمه محسن محمودی و ویراستاری امیرمحمد حاجییوسفی، به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) به بهای 160000 ریال منتشر شد.
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