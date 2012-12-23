9 دی تثبیت انقلاب اسلامی ایران و تجلی میثاق با ولایت بود

حجت الاسلام سید اکبر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حماسه 9 دی اظهار داشت: بعد از سی سال از پیرورزی انقلاب اسلامی، 9 دی فضایی به وجود آمد که مردم، انقلاب و ارزش های انقلابی را تثبیت کنند.

وی افزود: 9 دی بستری برای تجلی تجدید میثاق امت اسلامی با رهبر و اثبات ولایت پذیریشان بود و شکوه این حماسه تا سالها در اذهان عمومی چه در داخل و چه در خارج کشور باقی خواهد ماند.

وی تصریح کرد: رمز جاودانگی، بقا و سربلندی ایران اسلامی ولایت و ولایت پذیری در ان است و دشمن به خوبی این راز را درک کرده از این رو از هر حربه ای برای خدشه به آن استفاده می کند.

حجت الاسلام موسوی گفت: باید با افزایش بصیرت و شعور سیاسی و دینی ملت ایران اسلامی را از هرگونه گزند و تهدیدی مصون نگه داریم.

وی تاکید کرد: 9 دی عرصه تجلی بصیرت و شعور بالای سیاسی مردم ایران بود.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی مساجد بر ضرورت بزرگداشت این روز و حماسه خلق شده در آن تاکید کرد و گفت: این روز باید هر سال صحنه حماسه آفرینی و حضور در صحنه مردم باشد.