  1. اقتصاد
۳ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۲۲

هدایت به مهر خبر داد:

شناسایی بنگاه‌های متخلف در پردیس/ خرید و فروش مسکن مهر غیرقانونی است

شناسایی بنگاه‌های متخلف در پردیس/ خرید و فروش مسکن مهر غیرقانونی است

مدیرعامل شهر جدید پردیس از برخورد با بنگاه های متخلف در این شهر خبر داد و گفت: بنگاه های متخلف از آگهی هایی که در روزنامه ها منتشر کرده اند، شناسایی شدند و بزودی اقدامات قانونی در این زمینه انجام می گیرد.

مهدی هدایت در گفتگو با مهر با تایید گزارش مهر مبنی بر فروش غیرقانونی مسکن مهر در این شهر، گفت: این بنگاه ها شناسایی شده اند و با آنها برخورد قانونی خواهد شد زیرا خرید و فروش مسکن مهر غیرقانونی است.

وی در خصوص تخلف بنگاه های املاک، اظهار داشت: بنگاه های متخلف از آگهی هایی که در روزنامه ها منتشر کردند، شناسایی شدند و بزودی اقدامات لازم را در این زمینه انجام می دهیم.

مدیرعامل شهر جدید پردیس با اشاره به تمهیدات خاص این شرکت برای جلوگیری از خرید و فروش غیرقانونی مسکن مهر، گفت: شرایطی را تعیین کردیم که به زودی از سوی شرکت به اجرا می رسد تا بنگاه های املاک نتوانند از مردم سوء استفاده کنند.

در گزارش مهر آمده است: باوجودی‌که وزیر راه و شهرسازی خرید و فروش مسکن مهر را غیرقانونی اعلام کرده است اما بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر پردیس علاوه بر واحدها، امتیاز مسکن مهر را هم با بالاترین قیمت می‌فروشند و قیمت مسکن را به شدت در این منطقه افزایش داده‌اند.

کد مطلب 1773354

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها