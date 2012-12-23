مهدی هدایت در گفتگو با مهر با تایید گزارش مهر مبنی بر فروش غیرقانونی مسکن مهر در این شهر، گفت: این بنگاه ها شناسایی شده اند و با آنها برخورد قانونی خواهد شد زیرا خرید و فروش مسکن مهر غیرقانونی است.

وی در خصوص تخلف بنگاه های املاک، اظهار داشت: بنگاه های متخلف از آگهی هایی که در روزنامه ها منتشر کردند، شناسایی شدند و بزودی اقدامات لازم را در این زمینه انجام می دهیم.

مدیرعامل شهر جدید پردیس با اشاره به تمهیدات خاص این شرکت برای جلوگیری از خرید و فروش غیرقانونی مسکن مهر، گفت: شرایطی را تعیین کردیم که به زودی از سوی شرکت به اجرا می رسد تا بنگاه های املاک نتوانند از مردم سوء استفاده کنند.

در گزارش مهر آمده است: باوجودی‌که وزیر راه و شهرسازی خرید و فروش مسکن مهر را غیرقانونی اعلام کرده است اما بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر پردیس علاوه بر واحدها، امتیاز مسکن مهر را هم با بالاترین قیمت می‌فروشند و قیمت مسکن را به شدت در این منطقه افزایش داده‌اند.