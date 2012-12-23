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۳ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۲۹

در جشنواره کالیفرنیا/

آمریکایی‌ها "خر" ایرانی را پسندیدند

آمریکایی‌ها "خر" ایرانی را پسندیدند

فیلم مستند"خر" به کارگردانی آرش اسحاقی جایزه بهترین جشنواره واکاویل کالیفرنیا را دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم مستند نخستین  کار آرش اسحاقی در حوزه کارگردانی است. داستان این فیلم درباره واکاوی ابعاد گوناگون شخصیت مردی است که زندگی خود را وقف الاغ های خود کرده است.

این مستند که در بخش مسابقه ششمین دوره جشنواره سینما حقیقت حضور داشت موفق به دریافت جایزه بهترین جشنواره واکاویل کالیفرنیا شد.

نویسنده و کارگردان آرش اسحاقی، تهیه‌کننده طلا آزاد روش، برنامه‌ریز و مدیر تولید ایمان حاجی زاده، تصویربردار کسری کریمی، نوید مهیمن صدابردار، حسن شبانکاره آهنگساز، حسین کاج، دستیار تصویربرداری، بهتاش کمه زری دستیار تدوین از جمله عواملی هستند که در ساخت این مستند همکاری کردند.

کد مطلب 1773356

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