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۳ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۳۷

اللهوردی زاده:

79 اثر در جشنواره پویا نمایی و قصه نویسی اردبیل داوری می شوند

79 اثر در جشنواره پویا نمایی و قصه نویسی اردبیل داوری می شوند

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل گفت: در جشنواره پویا نمایی و قصه نویسی امسال 79 اثر داوری قرار خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اللهوردی زاده پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره قصه نویسی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این جشنواره پیش از این در بخش حوزوی در هشت شهرستان برگزار شده و از مجموع آثار شرکت کننده 31 اثر به مرحله استانی راه یافته است.

وی با بیان اینکه قصه نویسی یکی از مهمترین شیوه های تقویت شنیدن فعال و تقویت حافظه کودک است، اضافه کرد: برگزاری جشنواره های قصه نویسی به منظور ایجاد زمینه ای برای تقویت ذهن خلاق کودک می باشد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تصریح کرد: از بین آثار شرکت کننده در بخش قصه نویسی 9 اثر به عنوان اثر برتر انتخاب خواهد شد.

به گفته این مسئول در بخش پویا نمایی نیز 48 اثر در دور استانی داوری و از بین آنها شش اثر برگزیده خواهد شد.

آثار انتخابی این جشنواره به مرحله رقابتهای کشوری راه خواهند یافت.
 

کد مطلب 1773364

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