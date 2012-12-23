79 اثر در جشنواره پویا نمایی و قصه نویسی اردبیل داوری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اللهوردی زاده پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره قصه نویسی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این جشنواره پیش از این در بخش حوزوی در هشت شهرستان برگزار شده و از مجموع آثار شرکت کننده 31 اثر به مرحله استانی راه یافته است.

وی با بیان اینکه قصه نویسی یکی از مهمترین شیوه های تقویت شنیدن فعال و تقویت حافظه کودک است، اضافه کرد: برگزاری جشنواره های قصه نویسی به منظور ایجاد زمینه ای برای تقویت ذهن خلاق کودک می باشد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تصریح کرد: از بین آثار شرکت کننده در بخش قصه نویسی 9 اثر به عنوان اثر برتر انتخاب خواهد شد.

به گفته این مسئول در بخش پویا نمایی نیز 48 اثر در دور استانی داوری و از بین آنها شش اثر برگزیده خواهد شد.

آثار انتخابی این جشنواره به مرحله رقابتهای کشوری راه خواهند یافت.

