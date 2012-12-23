بازنمایی فرهنگ و تمدن اسلامی - ایران در غرب از طریق ترجمه بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین بهمن اکبری، رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی گفت: این مرکز در نظر دارد نشستی تخصصی با عنوان "بازنمایی فرهنگ و تمدن اسلامی - ایران در غرب از طریق ترجمه" را برگزار کند.

وی افزود: این نشست با حضور اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و حضور پروفسور مونا بیکر از دانشگاه منچستر، سه شنبه پنجم دی ماه از ساعت 9:30 تا11 برگزار می شود.

نشست یاد شده در حوزه ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی واقع در بزرگراه رسالت، روبروی ضلع شمالی مصلی، مجتمع امام خمینی (ره) برپا می شود.

علاقه مندان برای هماهنگی و حضور در این نشست با 09125384423 آقای عابدی تماس حاصل کنند.