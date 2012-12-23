آغاز بازگشت مردم به برخی مناطق حلب/ هلاکت 2 هزار تروریست در دو روز

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع سوری گزارش دادند نیروهای ارتش عملیات گسترده ای برای پاکسازی چندین منطقه حلب آغاز کرده اند.

ساکنان مناطق الاذاعه، سیف الدوله و العرقوب در حال بازگشت به خانه هایشان



رسانه های سوری گزارش دادند ساکنان محله های الاذاعه، سیف الدوله و العرقوب، بازگشت به خانه هایشان را پس از پاکسازی این مناطق از سوی ارتش سوریه و بازگشت امنیت به طور کامل به آن، آغاز کرده اند.



این در حالی است که روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته، درگیریهای شدیدی در اطراف ساختمان امنیت هوایی در محله الزهراء در غرب حلب جریان داشت که به کشته شدن بیشتر افراد مسلح متجاوز منجر شده است.



نیروهای ارتش سوریه در محله السریان نیز از هلاکت دو نفر از اعضای گروه تروریستی جبهه النصره به هنگام تلاش آنها برای منفجر کردن خود در مقابل بیمارستان سوری فرانسوی خبر دادند.



بیش از دو هزار فرد مسلح در درگیریهای شدید نزدیک سازمان امنیت هوایی

اما در محله الزهراء در غرب شهر حلب، این محله طی روزهای گذشته به ویژه پنجشنبه و جمعه، شاهد درگیریهای شدید در اطراف ساختمان امنیت هوایی در پی تلاش افراد مسلح برای سیطره بر آن بود، اما نیروهای مستقر در این ساختمان توانستند این حملات را که شدیدترین نوع خود به سبب کثرت افراد مسلح که هزاران نفر برآورد شده بود، دفع کنند.



بر اساس این گزارش، افراد مسلح در حملات روزهای پنجشنبه و جمعه، از تانکهای به سرقت برده از ارتش و سلاحهای سنگین استفاده کردند، حمله نخست، 10 ساعت طول کشید و حمله دوم هم هشت ساعت به طول انجامید، با این حال نیروهای ارتش با حمایت هواپیماها و توپخانه، این حملات را دفع کردند و توانستند دو هزار فرد مسلح را به هلاکت برسانند و دیگر افراد مسلح هم مجبور به فرار شدند.

از سوی دیگر، نیروهای ارتش به پیشروی خود در مناطق الزبدیه و بستان القصیر از سمت شرق ادامه می دهند و عملیات گسترده ای را برای پاکسازی در این مناطق آغاز کرده اند.



نیروهای ارتش در چندین عملیات نظامی در برخی مناطق قدیمی حلب، افراد مسلح را غافلگیر کردند و تلفات سنگینی به آن وارد کردند.



نیروهای ارتش همچنین اطراف زندان مرکزی در المسلمیه را از وجود افراد مسلح پاکسازی کردند.

از سوی دیگر دیده بان حقوق بشر از کشورهای اروپایی خواست از آوارگان سوری که به سبب فعالیتهای گروههای مسلح مورد حمایت محور ضد سوری از خانه و کاشانه خود رانده شده اند، حمایت کنند.