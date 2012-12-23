بازارچه "شوشمی" از بازارچه های برتر کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خدرویسی در جلسه شورای مبادلات مرزی این شهرستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 23 میلیون و 299 هزار کیلوگرم کالا شامل مصالح ساختمانی، میوه، شیرینی، نان برنجی، نایلون فریزر، محصولات باغی و گیوه به ارزش 21 میلیون و 410 هزار دلار از طریق بازارچه مرزی شوشمی به عراق صادر شده است.

وی افزود: در همین مدت همچنین 11 میلیون و 884 هزار کیلوگرم کالا شامل ضایعات آلومینیوم و عینک به ارزش 14 میلیون و 116 هزار دلار از طریق این بازارچه وارد کشور شده است.

فرماندار پاوه با بیان اینکه یک هزار و 809 کارت پیله وری برای فعالیت در بازارچه شوشمی صادر شده اما تعداد کمی از این افراد در بازارچه فعال هستند و علاوه بر این در بازارچه کوله بری نیز بیش از سه هزار خانوار مرزنشین به مبادلات مرزی مشغول هستند.

خدرویسی، از فعالیت شش تعاونی مرزنشین با بیش از نه هزار خانوار عضو در شهرستان پاوه خبر داد و عملکرد این تعاونی ها را مثبت ارزیابی کرد.

تلاش برای اختصاص سهمیه ارزی و ارز مرجع برای تعاونی های مرزنشین شهرستان پاوه، تلاش تعاونی های مرزنشین برای بهره مندی از ظرفیت های بازارچه کوله بری، افزایش ساعت کار بازارچه کوله بری و جلوگیری از خروج دام سبک و سنگین از مبادی خروجی مرزهای شهرستان از مصوبات این جلسه بود.

150واحد مسکونی روستایی پاوه امسال مقاوم سازی شد

بخشدار مرکزی پاوه گفت: 150 واحد مسکونی روستایی بخش مرکزی این شهرستان امسال با پرداخت 18 میلیارد و 750میلیون ریال تسهیلات مقاوم سازی شد.

صباح ولدبیگی در نشست با دهیاران بخش مرکزی شهرستان پاوه افزود: تاکنون بیش از 35 درصد از واحدهای مسکونی روستایی بخش مرکزی شهرستان پاوه مقاوم سازی شده است.

وی، از بهره مندی صدرصد روستاهای این بخش از روشنایی معابر خبر داد و گفت: تمام روستاهای بخش مرکزی دارای طرح هادی مصوب هستند که در بیش از 95 درصد روستاها مرحله اول آن اجرا شده و در 50 درصد نیز مرحله دوم طرح هادی اجرا شده است.

وی با تاکید بر همکاری همه جانبه دهیاران با مسوولان ادارات و ارگان های شهرستان افزود: با نظارت تعاونی دهیاران بخش نیز روزانه و بصورت منظم زباله های روستاها جمع آوری و ضمن انتقال در محل زباله ای شهری دفن می شود.

بخش مرکزی شهرستان پاوه دارای 16 دهیاری فعال است که دهیار روستای دوریسان آن در سال 90 به عنوان دهیار نمونه کشوری معرفی شد.



