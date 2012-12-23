جلوگیری از تغییر کاربری بی رویه و غیرقانونی اراضی با ارائه آموزش و اطلاع رسانی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی صبح یکشنبه در نشست با کارشناسان کشاورزی استان سمنان در محل سازمان جهاد کشاورزی این استان گفت: برای نظارت دقیق بر واگذاری ها در سطح استان، باید کلیه واگذاری ها هر شش ماه یک بار مورد بازدید عوامل نظارتی سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها قرار گیرد و گزارش بررسی ها برای پیگیری و اقدامات لازم به سازمان ارسال شود.

موسوی با تاکید بر جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز در سطح استان سمنان اظهار داشت: مدیران جهاد کشاورزی در شهرستان های استان باید در این خصوص دقت نظر و نظارت کافی داشته باشند که از تغییر کاربری غیر مجاز و بدون مجوز ممانعت و از تخریب اراضی و باغ ها مورد نظر و انتظار سازمان جلوگیری شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: قبل از وقوع هر گونه تغییر کاربری تذکرات لازم را به افراد داده تا ضمن ممانعت از تخریب اراضی، از تبعات بعدی آن نیز جلوگیری شود.

وی در خصوص واگذاری های قطعات در مجتمع های تولیدی نیز گفت: کلیه قطعاتی که در مجتمع های تولیدی در سطح استان سمنان به متقاضیان واگذار شده (بر اساس اجاره نامه) و هنوز عملیاتی بر روی زمین برای بهره برداری انجام نشده است مورد بررسی و تعیین تکلیف و گزارش اقدامات برای تصمیم گیری لازم به سازمان ارسال شود.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش در این بخش افزود: ارائه آموزش های لازم و اطلاع رسانی به مخاطبین، می تواند برای جلوگیری از تغییر کاربری بی رویه و غیرقانونی بسیار مفید و موثر باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تغییر کاربری اراضی را یکی از آفت های مهم بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: امور اراضی یکی از بخش های مهم و پر مراجعه سازمان جهاد کشاورزی است لذا کار کردن در این حوزه و حل مسائل و مشکلات بهره برداران و مراجعه کنندگان، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به افق‌های پیش روی امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی اظهار داشت: امور اراضی در استان سمنان ارتباط بین بخشی خصوصی با اداره کل منابع طبیعی استان باید سازنده و کارگشا باشد.

موسوی از تغییر کاربری اراضی به عنوان یکی از آفت های مهم بخش کشاورزی یاد کرد و افزود: تغییر کاربری باید به عنوان یک موضوع محوری مد نظر قرار گیرد و به جد پیگیری شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان اضافه کرد: موضوع واگذاری زمین یکی از مهمترین و حساس‌ترین کارها در این حوزه است، لذا نیازمند دقت لازم است تا حقی از کسی ضایع نشده و به ناحق به کسی حقی داده نشود.

وی در خاتمه با اشاره به ارتباط تنگاتنگ مدیریت امور اراضی با اداره کل منابع طبیعی استان سمنان، گفت: تعامل و ارتباط مناسب بین این دو بخش تا کنون توانسته است، در حل مشکل بهره‌برداران و مراجعه کنندگان بسیار اثرگذار باشد.