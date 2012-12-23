بیش از 150 کشاورز و دامدار در دوره آموزشی بهره برداران شرکت کردند

علی مهدوی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مدیریت در سال جاری که بر مبنای اقتصاد مقاومتی تعریف شده تلاش می کند تا کشاورزی مقاومتی را در سطح شهرستان طرقبه شاندیز با برگزاری دوره های آموزشی متناسب نهادینه شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طرقبه شاندیز برگزاری این دوره ها را در محل روستا به صورت عملی مفید دانست و تصریح کرد: برگزاری دوره آموزشی بهره برداران به صورت حرفه ای در رشته های پرورش زنبور عسل، پرواربندی گوسفند، تولید کودهای آلی و ورمی کمپوست، آفات و بیماری های درختان هسته دار، تولید قارچ های خوراکی و صدفی و تولید محصول سالم انجام می شود.



مهدوی اصل افزود: این دوره آموزش عملی در روستاهای مغان، تجر، زشک، حصار سرخ و در دو مرحله به صورت شهرستانی در زمین های موقوفه سوران برگزار شد.

وی اظهار کرد: علاقمندان به فراگیری مهارت های آموزشی با پرداخت حداقل هزینه مربوط به استاد و بازدید علمی و عملی در این دوره ها به صورت داوطلبانه و فعال شرکت کرده اند.

این دوره های آموزشی با همکاری نظام صنفی کارهای کشاورزی، شرکت های خدمات مشاوره مهندسی، مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی خراسان رضوی به اجرا در آمده است.