به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد معدنچی چپ پای با تجربه‌ای که با صلاحدید یحیی گل محمدی در لیست مازاد پرسپولیس قرار گرفت همچنان امیدوار است تا با تجدید نظر سرمربی جوان این تیم و توصیه‌های محمد رویانیان بار دیگر به جمع سرخپوشان اضافه شود.

معدنچی بر خلاف سایر بازیکنانی که در لیست مازاد پرسپولیس قرار گرفتند، هیچ اقدامی برای گرفتن برگه تسویه حساب از باشگاه پرسپولیس و انتقال به تیم‌های دیگر انجام نداده است و حالا هم اخباری را از درون باشگاه و دوستان مشترک خود با یحیی گل محمدی، مبنی بر بازگشت احتمالی به این تیم دریافت کرده است.

این در حالی است که محمد رویانیان و سعید شیرینی، مدیرعامل باشگاه و سرپرست تیم پرسپولیس نیز به عنوان مردان تصمیم ساز پرسپولیس توصیه‌هایی مبنی بر بازگشت این بازیکن به گل محمدی داشته‌اند.از این رو قرار است تا پایان وقت اداری امروز یکشنبه، گل محمدی نظر نهایی خود را در مورد بازگشت معدنچی به مسئولان پرسپولیس اعلام کند.