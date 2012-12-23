  1. اقتصاد
۳ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۴۳

اختصاصی مهر/

تغییرات جدید مدیریتی در وزارت نفت/ متولی توزیع بنزین ایران برکنار شد

تغییرات جدید مدیریتی در وزارت نفت/ متولی توزیع بنزین ایران برکنار شد

علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت با صدور حکمی، مدیر عامل جدید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ضیغمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران؛ امروز یکشنبه سوم دی ماه، با صدور حکمی مصطفی کشکولی معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منصوب کرد.

بر اساس این حکم، جلیل سالاری مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به عنوان معاون مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران منصوب شد.

کشکولی پیش از برعهده گرفتن مسئولیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به عنوان معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز و مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران در صنعت گاز مشغول به کار بوده است.

پیش بینی می شود بزودی با صدور احکام جدیدی توسط معاون وزیر نفت، تغییرات در هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به وقوع بپیوندد.

کد مطلب 1773409

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