مشکلی با تیم فوتبال "برق شیراز" ندارم/ خروج پنج بازیکن از لیست باشگاه

اصغر شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای استراحت و انجام برخی فعالیتها چندروز به تهران سفر کرده بودم و هیچ مشکلی با تیم فوتبال برق شیراز ندارم.

وی تصریح کرد: در تعطیلات نیم فصل، تیم فوتبال برق شیراز تمرینات مطلوبی را پشت سر گذاشته و با انجام چندین مسابقه تدارکاتی،با آمادگی لازم در نیم فصل دوم به رقابت با حریفان می پردازد.

سرمربی تیم فوتبال برق شیراز اضافه کرد: مسئولان باشگاه براساس قول های داده شده طی چند روز گدشته 30 تا 40 درصد قرار داد بازیکنان را پرداخت کرده اند تا تیم آمادگی مطلوبی را برای ادامه رقابت های لیگ دسته یک داشته باشد.

شرفی تاکید کرد: پنج نفر از بازیکنان تیم به علت مصدومیت و عدم نیاز باشگاه به آنان در نیم فصل از تیم جدا و به جای این افراد نیروهای جدید و توانمند به ترکیب تیم برق شیراز اضافه می شوند.

طی چند روز گذشته شنیده شده بود که شرفی چند روزی است که بر سر تمرینات تیم برق شیراز حاضر نشده است.