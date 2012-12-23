رشد درآمد کشورهای دنیا از بازیهای رایانه ای/ رقابت در بازیهای تحت شبکه

به گزارش خبرنگار مهر، علی حکیم جوادی امروز یکشنبه در نشست امضای تفاهم میان سازمان فناوری اطلاعات با مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال که با هدف ارائه حمایتهای زیرساختی از برگزاری لیگ آنلاین بازیهای رایانه ای انجام شد بر وقوع تحول جدید در حوزه فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر بخشهای مختلف تاکید کرد و اظهار داشت: فناوری اطلاعات هم اکنون یکی از شاخص های توسعه یافتگی در حوزه اقتصاد کشورها محسوب می‌شود و بخش خدمات قابل ارائه بر بستر فناوری اطلاعات از امور صنعتی و کشاورزی اقتصادهای درحال رشد پیشی گرفته است.

وی با اشاره به حرکت کشورهای دنیا به سمت توسعه بازیهای رایانه ای به عنوان یکی از بخش های فناوری اطلاعات گفت: امروز درکشور با کمک مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، حرکت از بازیهای سنتی به سمت بازیهای فکری مبتنی بر فناوری، کاملا مشهود بوده و نگاه سنتی به بازی به سمت بهره برداری مناسب از فناوری در بازی سوق پیدا کرده است.

حکیم جوادی با اشاره به تحولات اقتصادی کشورها با تکیه بر فناوری بازی رایانه ای ادامه داد: درآمد بازیهای رایانه ای در دنیا از سال 2002 که رقمی بالغ بر 21.8 میلیارد دلار بوده هم اکنون به 44.8 میلیارد دلار رسیده است؛ حتی از سال 2005 تا 2010 که رکود اقتصادی بر دنیا حاکم بوده برای مثال کشور امریکا در این حوزه 100 درصد رشد درآمد را تجربه کرده و توانسته بالغ بر 25 میلیارد دلار از این حوزه درآمد داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در دهه ابتدایی قرن 21 معمولا بازیها در قالب ایکس باکس و پلی استیشن به کاربران ارائه می‌شد تصریح کرد: اما امروز رقابت کشورها به ویژه کشورهای غربی و چین برای بازیهای تحت شبکه در حال انجام است.

وی با تاکید براینکه سرمایه گذاران در حوزه بازی نباید نگران بازگشت سرمایه باشند درباره برپایی لیگ آنلاین بازیهای رایانه ای در کشور نیز گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متعهد است که زیرساختهای لازم را فراهم و پهنای باند لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهد و امید می رود با همکاری مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال بتوان آزمایشگاههای مشترکی را برای بررسی موتورهای بازی راه اندازی کرد.

در مراسم امضای این تفاهمنامه دکتر حسن علیزاده رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با اشاره به ثبت رکورد 31 هزار و 400 نفر بازیکن آنلاین در لیگ بازیهای رایانه ای در روز 5 شنبه هفته گذشته گفت: روز گذشته 21 هزار و 200 بازیگر آنلاین در لیگ آنلاین بازیها حضور یافتند که تنها 7 هزار نفر از آنها برای نخستین بار و به عنوان مهمان شرکت کرده بودند.

وی با بیان اینکه در برخی از روزها تا 60 درصد شرکت کنندگان برای نخستین بار در لیگ آنلاین بازیهای رایانه ای حضور می یابند ادامه داد: وضعیت بازیهای آنلاین دو نفره خوب است و برای بازیهای گروهی نیازمند فراهم سازی زیرساختها هستیم که امیدواریم با امضای این تفاهمنامه مجموعه ای از همکاریهای مشترک در حوزه فناوری اطلاعات، بازی، موتورهای بازی و جستجو و فراهم سازی زیرساختهای فنی را با سازمان فناوری اطلاعات داشته باشیم.