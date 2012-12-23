طرح معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز از ابتدای سال آینده آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قلی پور ظهر یکشنبه در پایان نخستین دوره آموزشی مدیران و کارشناسان مراکز معاینه فنی خودور آذربایجان غربی در ارومیه افزود: با تکمیل دورهای آموزشی ویژه مراکز معاینه فنی خودرو و اتمام ارزیابی و سطح بندی این مراکز در سراسر کشور مرحله تست ادواری خودورهای دوگانه سوز از ابتدای سال 92 آغاز می شود.

وی با بیان اینکه بیش از 400 مرکز معاینه فنی خودروهای سبک در کشور فعالیت می کنند افزود: سه دوره آموزشی در قالب مدیران، کارشناسان فنی و شیوه تست مخازن و تجهیزات فنی خودروهای دو گانه سوز با نظارت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با هدف ارتقای دانش فنی کارشناسان مراکز معاینه فنی خودرو در سراسر کشور در حال برگزاری است.

وی ادامه داد:‌ بر اساس ارزیابی های کارشناسان اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور مراکز معاینه فنی خودروهای سبک در چهار رده سطح بندی می شوند و مراکزی که بتوانند از نظر کمی و کیفی رتبه های اول و دوم را کسب کنند مجوز انجام تست های ادواری خودروهای دوگانه سوز را دریافت خواهند کرد.

کاهش مدت زمان معاینه فنی خودروها در آذربایجان غربی

سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی ترافیک آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: با تجهیز و افزایش مراکز معاینه فنی خودرو در آذربایجان غربی، مدت انجام تست خودرو به کمتراز 20 دقیقه کاهش یافته است.

پیمان آرامون ادامه داد: در حال حاضر 22 مرکز مکانیزه معاینه فنی ویژه خودروهای سبک در استان فعال است که از این تعداد 5 مرکز در ارومیه راه اندازی شده است.

وی همچنین با اشاره به افزایش میزان تصادفات رانندگی در هشت ماهه نخست امسال اظهار داشت: بررسی و رفع نواقصات فنی خودروها در کاهش میزان تصادفات رانندگی نقش بسیار مهمی دارد که در این زمینه مراکز معاینه فنی خودرو ها می توانند به عنوان بازوی توانمند در حوزه حمل و نقل نقش آفرین باشند.

وی همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به طرح نظارت و ارزیابی این مراکز در استان بر رعایت آیین نامه و استاندارهای معاینه فنی خودرو ها تاکید کرد و گفت : با مراکزی که بدون طی مراحل بازدید و انجام آزمایشات فنی نسبت به صدور برگ معاینه فنی اقدام می کنند بشدت برخورد خواهد شد.

این دوره ها با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و با هدف آشنایی مدیران مراکزمعاینه فنی خودرو با آخرین یافته های علمی در حوزه مکانیک و خودرو و همچنین ارتقای دانش فنی کارشناسان این مراکز از روز شنبه دوم دیماه به مدت دو روز در ارومیه برگزار می شود.

در پایان این دوره به شرکت کنندگان از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گواهی نامه آموزشی صادر می شود.