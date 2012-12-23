نخبگان دهلرانی آکواترای خورشیدی ساختند

مهدی شعبانی پور مدیر پروژه ساخت این آکوترای خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دستگاه برای تصفیه آب و تامین رطوبت گیاه بکار گرفته می شود.
وی افزود: این دستگاه همچنین دارای کاربرد کشاورزی و زیست فناوری است.
شعبانی پور اظهار داشت: این اختراع توسط هفت نفر از دانشجویان دانشگاه های پیام نور دهلران وموسیان از اویل سال جاری عملیات طراحی و ساخت آن آغاز شده است.
وی گفت: برای این اختراع اعتباری بالغ بر 20 میلیون ریال هزینه شده است.
شعبانی پور گفت: این اختراع اخیراً در اداره مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسیده است.
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