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۳ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷

نخبگان دهلرانی آکواترای خورشیدی ساختند

نخبگان دهلرانی آکواترای خورشیدی ساختند

دهلران - خبرگزاری مهر: نخبگان جوان و خلاق دهلرانی آکواترای خورشیدی ساختند.

مهدی شعبانی پور مدیر پروژه ساخت این آکوترای خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دستگاه برای تصفیه آب و تامین رطوبت گیاه بکار گرفته می شود.

وی افزود: این دستگاه همچنین دارای کاربرد کشاورزی و زیست فناوری است.

شعبانی پور اظهار داشت: این اختراع توسط هفت نفر از دانشجویان دانشگاه های پیام نور دهلران وموسیان از اویل سال جاری عملیات طراحی و ساخت آن آغاز شده است.

وی گفت: برای این اختراع اعتباری بالغ بر 20 میلیون ریال هزینه شده است.

شعبانی پور گفت: این اختراع اخیراً در اداره مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسیده است.

کد مطلب 1773438

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