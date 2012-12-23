به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا اسحاقی ظهر یکشنبه در نشست یک روزه آشنایی با اثرات سوء مصرف مواد مخدر و قرص‌های روانگردان ویژه دانشجویان، امدادگران و جوانان جمعیت هلال احمر استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به اینکه مواد مخدر و اعتیاد با هورمون بدن یک زن همسازگانی و همزیستی بیشتری نسبت به هورمون‌های بدن یک مرد دارد و همین مسئله احتمال کشیده شدن زنان به دام اعتیاد را در یک شرایط یکسان 19 برابر بیش از یک مرد کرده است.

وی افزود: در صورتی که یک زن و مرد معتاد در شرایط یکسان برای ترک اعتیاد قرار بگیرند یک زن معتاد 19 درصد برابر بیش از یک مرد معتاد احتمال شکست ترک اعتیاد بیشتر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: اگر این دو رقم را در هم ضرب کنید خطر اعتیاد برای یک زن 361 بار بیش از یک مرد است.

وی با اشاره به اینکه در 71 درصد از موارد اعتیاد مشاهده شده زیر 17 سال به سمت مواد مخدر کشیده شده است، اضافه کرد: یک سوم از ازدواج‌ها‌با افراد در حین اعتیاد یا کسانی که دوره تفننی و سرگرمی مواد مخدر را می‌گذرانند، انجام می‌شود.

هر دو و نیم دقیقه یک نفر در ایران معتاد می‌شود

اسحاقی ادامه داد: هر دو و نیم دقیقه در ایران یک نفر جدید وارد عرصه اعتیاد می‌شود و هر فرد آلوده در طول یکسال بین پنج تا شش نفر را آلوده می‌کند.

وی با ویژگی‌های مرد و زن معتادی که در مرحله ماه عسل اعتیاد به سر می‌برد اشاره کرد و گفت: یک مرد معتاد به شدت شاداب، اعتماد به نفس بالا، قدرت جسمی و بدنی بالا، اشتهای زیاد ، توان فکری زیاد، دست و دلباز و بسیار مهربان و فردی باحال است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: یک زن معتاد که در مرحله ماه عسل اعتیاد قرار دارد خوش تیپ، میزان ریزش مو، سفیدی مو در آنها به شدت کاهش می‌یابد و رنگ پوست آنها بسیار سفید و شفاف و اجتماعی، خوش برخوردو در تمام حوزه‌ها مثل خانه‌داری، فرزند داری و شوهر داری بسیار موفق هستند.

اسحاقی با بیان اینکه این علائم‌ها تنها در دوره 6 تا 7 سال اول که فرد به صورت تفننی و گذرا اقدام به مصرف مواد مخدر می‌کند، قابل مشاهده است و بیان داشت: فرد معتاد پس از گذشت از این سال‌ها به تدریج و آرامی به همان تصویر همیشگی از اعتیاد که در ذهن عامه مردم جا افتاده و فردی ژولیده، نامرتب، با علائم اسهال و استفراغ، درد عضلانی و آبریزش و کمر خمیده تبدیل می‌شود.

وی ادامه داد: 50 درصد از طلاق‌های که امروزه به وقوع می‌پیوندد به خاطر ناتوانی جنسی است که اعتیاد یکی از دلایل عمده این امر است.