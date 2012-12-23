مراسم تجلیل از برگزیدگان تحقیق و پژوهش خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی فخریان، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در مراسم تجلیل از برگزیدگان تحقیق و پژوهش استان قبل از ظهر یک شنبه که در محل تریت معلم شهید بهشتی مشهد برگزار شد اظهار کرد: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دو موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: دو رویکردی که بسیار مورد توجه قرار دارد رویکرد تربیتی و پژوهشی است که در بندهای سند دیده شده است.

فخریان بیان کرد: در سال جاری یک هزار و 500 اقدام پژوهی معلمان در خراسان رضوی انجام گرفته است و 10 طرح نیز به صورت فراگیر در حال اجرا است.

وی با اشاره به تجلیل از پیشکسوتان و مدیران با تجربه استان افزود: پژوهشکده عباس زادگان خراسان رضوی که زیر مجموعه آموزش و پرورش است در یک اقدام ارزشمند مدیران پس از انقلاب آموزش و پرورش استان را مورد تجلیل قرار داده است و با ثبت گفتارهای شفاهی آنان گامی بسیار خوب در راه تجلیل از پیشکسوتان برداشته است.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: در حال حاضر دانش آموزان ما در 27 پژوهشگاه دانش آموزی در حال تحقیق و پژوهش هستند.

در این مراسم تعداد زیادی از نخبه گان و برگزیدگان دانش آموز و معلم خراسان رضوی با دریافت لوح از دست مدیران ارشد استان مورد تقدیر قرار گرفتند.