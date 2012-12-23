آمریکا در تیررس کره شمالی قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هر چند که کره جنوبی معتقد است که کره شمالی آزمایش موشک دور برد را برای افزایش توانائی های خود برای پرتاب موشک هایی با کلاهک هسته ای انجام داده اما با این وجود امریکا معتقد است که پیونگ یانگ فاصله زیادی تا هماهنگ کردن توانایی موشکی خود با برنامه های هسته ای و ساخت موشک هایی با کلاهک های هسته ای که توانایی رسیدن به دور دست ها را داشته باشد دارد.

مقامات کره جنوبی امروز اعلام کردند که اقدام کره شمالی در آزمایش موشک دور برد خود نشان داد که پیونگ یانگ تکنولوژی ساخت موشک را ارتقاء داده و می تواند موشک هایی با کلاهک هایی با وزن 10 هزار کیلوگرم را به سمت غرب شلیک کند.

موشک دوربرد یونها-3

کره شمالی در تاریخ 12 دسامبر با استفاه از یک موشک دوربرد ماهواره هواشناسی را به فضا پرتاب کرد اما منتقدان این کشور اعلام می کنند که این اقدام پیونگ یانگ با هدف افزایش قدرت موشک های هسته ای انجام گرفته است.

یکی از مقامات وزارت دفاع کره جنوبی که در یک کنفرانس خبری سخن می گفت با بیان این مطلب در ادامه گفت : نتیجه تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از موشک "یونها-3" نشان می دهد که کره شمالی موشک های دوربردی با برد بیش از 10 هزار کیلومتر که توانایی حمل 500 تا 600 کیلوگرم کلاهک جنگی را دارند در اختیار دارد.

به گفته این مقام وزارت دفاع کره جنوبی، هنوز مدرکی در این خصوص که ثابت کند کره شمالی تکنولوژی مورد نیاز برای پرتاب این موشک دور برد را از کشور دیگری وارد کرده وجود ندارد.

اما صرف نظر از انتقادهای بین المللی از اقدام کره شمالی در آزمایش این موشک، اقدام پیونگ یانگ در پرتاب ماهواره نشان از توسعه دانش بومی کره شمالی با رهبری یک چهره جوان دارد.