جشنواره نماز و نیایش از نظر کمی و کیفی پر بار بوده است

رضا ابوذر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری پنجمین دوره جشنواره نماز و نیایش در قم افزود: استقبال از این جشنواره نشانگر آن است که این جشنواره از غنای خوبی برخوردار و از نظر کمی و کیفی پر بار بوده است.

وی ادامه داد: این جشنواره در حال حاضر به صورت ملی برگزار می شود و امکان ارتقا به سطح بین المللی را نیز خواهد داشت.

معاون انجمن سینمای جوان قم با اشاره به آثار ارسالی به جشنواره ادامه داد: در حال حاضر از تعداد 931 قطعه عکس رسیده به دبیرخانه جشنواره تعداد 56 قطعه عکس به بخش مسابقه راه یافتند.

ابوذر با اعلام اینکه داوری آثار در بخش فیلم و فیلمنامه آغاز شده است ابراز کرد: تعداد 334 اثر در بخش فیلم و 272 اثر نیز در بخش فیلمنامه به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

وی اعلام کرد: این جشنواره از دوم بهمن ماه با پخش فیلم آغاز و در روز پنجم به کار خود پایان می دهد.

این هنرمند قمی در پاسخ به این سوال که چرا برای بخش خبر و گزارش در این جشنواره جایگاهی تعیین نشده است اظهار داشت: ستاد شورای سیاست گذاری جشنواره در تهران مستقر است و این موضوع را می توان به عنوان یک پیشنهاد مطرح کرد.