مدیری های شهری تنها مدیریت موفق در سالهای اخیر بوده اند

به گزارش خبرنگارمهر، حسن بیادی در مراسم افتتاح پنجمین نمایشگاه محصولات ارگانیک و طبیعی که در محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری برگزار شد با بیان این مطلب اظهار کرد: کارهایی که انجام می شود بر اساس برنامه است و فی البداهه نیست این کارها بر اساس اقدامات کارشناسی و با حضور متخصصان امر، قدم به قدم پیش می رود.

وی با تاکید بر اینکه تمام کارهایمان را بر اساس شرایط اجتماعی، قانون اساسی و نظام در نظر گرفته ایم افزود: علی رغم اینکه خیلی ها فکر می کنند شوراها دارای تفکرات گوناگون سیاسی هستند اینگونه نیست و به جد می گویم تنها مدیرت هایی که در کشور جزو بهترین ها بوده اند و خدمت می کنند مدیرت های شهری هستند.

عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه در 10 سال اخیر تحولات بزرگی بدون دغدغه اتفاق افتاده است، گفت: به 10 سال پیش نگاه کنید و وضعیت مدیریت شهری را تحلیل کنید می بینید که مدیریت شهری پیش از این میان مردم اینطور جایگاه نداشت چرا که پاسخگو نبودند اما همینکه از ما سئوال می شود و ما زیر سئوال هستیم دلیل موفقیت ما است.

بیادی افزود: مردم در مورد اقدامات شهرداری نظر داده و سئوال می پرسند دکتر قالیباف نیز بسیاری از کارها را با همین نظرات مردم متوقف می کند و این حسن کار است البته نمی گویم ایراد نداریم.

بیادی با اشاره به آیه ای از قرآن کریم که خصوصیت متقین را عنوان می کند، گفت: همه ما در کنار هم و با اقدامات یکدیگر معنی پیدا می کنیم و با هم متقین می شویم .

وی افزود: در عمل صالح ضایع کردن اموال و کار بدون برنامه وجود ندارد عمل صالح کاری است که چشم انداز برنامه و استراتژی دارد.

نایب رئیس شورای شهر با اشاره به اقدامات سازمان میادین و میوه و تره بار گفت: مدیر عامل این سازمان پیش از این معاون وزیر جهاد کشاورزی بوده و از جایگاه بالایی برخوردار است و باید چنین اقداماتی انجام دهد. همه برای ایشان دعا می کنیم و هر کمکی که از دستمان بر آمده انجام داده ایم.امیدوارم جامعه بد سیاسی ما و کسانیکه با سیاست بازی می کنند مطمئن باشند که این اقدامات برای رضای خدا انجام شده است.

وی با بیان اینکه خدمت به مردم مورد توجه مردم است و باید به مردم پاسخ داد گفت: شهرداری تهران علی رغم همه نامهربانی ها مورد تایید همه دست اندرکاران است و مردم نیز از ما تشکر می کنند.

بیادی افزود: شهرداری و شورای شهر تهران با هم دعوایی ندارند و اگر دعوایی هست، کارشناسی است که مطمئن باشید اگر این دعواهای کارشناسی نبود چنین اتفاقاتی در تهران رخ نمی داد البته ما هنوز بدهکار مردم هستیم.