شبکه معابر شهری منطقه 20 تهران توسعه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بابازاده شبکه معابر شهری را مهمترین عامل گسترش شهرها برشمرد و گفت: به منظور توسعه شبکه معابر شهری با ساخت دو خیابان جدید الاحداث، فاز سه شهرک فرهنگیان به بزرگراه شهید رجایی و محله ولی آباد به بزرگراه شهید آوینی متصل شده است.

وی به رفع معارضان ملکی و تأسیساتی در خیابان دشتی محله ولی آباد اشاره کرد و افزود: جمع آوری منازل مسکونی واقع در حریم ریل راه آهن تهران - مشهد، خروج محله ولی آباد از بن بست، افزایش دسترسی بزرگراهی و امکان دسترسی خودروهای امدادرسان در مواقع بحرانی از اهداف این معبر سازی در محله ولی آباد بوده است.

بابازاده تصریح کرد: معبر تازه احداث شده محله ولی آباد به عرض 16 متر و طول 300 متر موجب دسترسی محله ولی آباد به خیابان شهرداری و پل شهید آوینی شده است.

وی با اشاره به اینکه اتصال فاز سه شهرک فرهنگیان به بزرگراه شهید رجایی با ساخت یک خیابان 20 متری به طول 300 متر انجام شده است، اضافه کرد: یکهزار و 200 متر مربع پیاده روسازی و 600 متر کانیو جانبی از جمله عملیات عمرانی است که در این محدوده انجام شده است.

همایش بزرگ "شهر الکترونیک و مدیریت شهری" در منطقه 20 تهران برگزار شد

همایش بزرگ "مدیریت شهری و شهر الکترونیک" با هدف آشنایی با مفاهیمی همچون شهر مجازی، شهر الکترونیک، شهروند الکترونیک و شهرداری الکترونیک برای اعضای شورای فرهنگی، مدیران محله،‌ شوارایان و نخبگان فرهنگی از سوی شهرداری منطقه 20 تهران برگزار شد.

سی و نهمین جلسه شورای فرهنگی شهرداری منطقه 20 تهران با محوریت شهر الکترونیک و مدیریت شهری با ارائه علی اکبر جلالی برگزار شد که مزایا و فعالیتهای شهر الکترونیک با هدف کاهش حرکت جمعیت، افزایش امنیت روانی شهروندان و ظرفیتهای واقعی شهر بیان شد.

علی اکبر جلالی مدرس دانشگاه، خانه هایIT سراهای محله را فرصت مغتنمی برای رسیدن به شهر الکترونیک برشمرد و گفت:‌ ارائه ابتدایی ترین خدمات بر روی شبکه اینترنت و تعاملی دوسویه میان مدیران شهری و شهروندان از طریق وب سایت از مراحل اجرای شهر الکترونیک است که امروز در سراهای محله شاهد این مهم هستیم.

وی به اهمیت گسترش خدمات ارائه شده در خانه هاIT سراهای محله به عنوان آخرین حلقه ایجاد شهر الکترونیک اشاره کرد و ادامه داد:‌ کاهش هزینه های تردد شهری، افزایش سرمایه گذاری در نتیجه گسترش ارتباطات جهانی، صرفه جو یی در مصرف سوختهای محدود، عرضه بهتر خدمات، توزیع عادلانه امکانات، کاهش آلودگی محیط زیست، افزایش اشتغال و بهبود مدیریت پایدار شهری از ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی شهر الکتروینک است.

جلالی مهمترین اثرات فرهنگی این شهر را اطلاع رسانی سریع، انتشار نشریات الکترونیکی برای شهروندان، آموزش مجازی و افزایش سواد و و رفاه برشمرد و یادآور شد: بسیاری از فعالیتهایی که در شهرها به صورت عادی صورت می‌ پذیرد، قابلیت اجرا به صورت الکترونیکی و در غالب شهرهای الکترونیکی را داراست و بهتر است بگوییم این مجموعه فعالیتها در شهرهای الکترونیکی به صورت راحت‌ تر اجرا می‌ شود.

گفتنی است، این همایش در قالب سی و نهمین جلسه شورای فرهنگی شهرداری منطقه 20 تهران و با حضور قائم مقام منطقه 20 تهران، معاونان،‌ شهرداران نواحی،‌ مدیران شهری، ‌اعضای شورای فرهنگی، مدیران محله شورایاران و نخبگان فرهنگی شهرداری منطقه 20 تهران در سالن همایش شهید طهرانی مقدم واقع در ساختمان مرکزی شهرداری این منطقه برگزار شد.