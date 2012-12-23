تفاهم نامه آموزش و پرورش و سازمان تعاون روستایی استان قزوین

ناطق معین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تفاهم نامه آموزشی و فرهنگی تعاون روستایی و آموزش و پرورش اظهارداشت: ریشه کنی فقر و زدودن جهل و نادانی در بین آسیب پذیران جامعه از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

مدیر تعاون روستایی استان قزوین، به نقش موثر تعاونی ها در بهبود کیفیت سطح زندگی افراد اشاره کرد و افزود: تعاونی ها نقش موثری در توسعه و بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی جامعه دارد که این مهم جزء با آموزش پایه امکان پذیر نیست.

معین الدین، هدف از انعقاد این تفاهم نامه را بهره گیری از ظرفیت های متقابل هر دو سازمان برای تحقق باسوادی و رشد و تقویت فرهنگ تعاون بیان کرد.

وی تصریح کرد: تفاهم نامه فرهنگی و آموزشی تعاون روستایی و آموزش و پرورش استان قزوین در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر به صفر رساندن بی سوادی گروه سن 10 تا 49 سال تنظیم شده است.

معین الدین، شناسایی ، جذب و آموزش بی سوادان و کم سوادان در زمینه خواندن و نوشتن، حساب کردن، تعمیق و تحکیم سواد و ارتقاء دانش و مهارتهای زندگی را از مهمترین اهداف این تفاهم نامه دانست.

وی، به کارگیری انواع روش های آموزشی از قبیل آموزش فرد به فرد، برون سپاری فعالیت ها و توجه به آموزش های تحکیم سواد، بر اساس مقررات آموزشی و ضوابط سازمان نهضت سواد آموزی است.

مدیر تعاون روستایی استان قزوین بیان کرد: برای اجرایی کردن این تفاهم نامه از افراد باسواد و واجد شرایط شبکه تعاونی های روستایی، کشاورزی و تولیدی به عنوان آموزش دهنده استفاده می شود.

این تفاهم نامه در 4 ماده و 18 بند به مدت پنج سال توسط ناطق معین الدین مدیر سازمان تعاون روستایی و جعفر حبیبی مدیر کل آموزش و پرورش استان قزوین امضاء و مبادله شده است.