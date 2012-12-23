برگزاری دوره های همخوانی قرآن و مدیحه سرایی در مدارس قم

جلال خدامحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: همخوانی قرآن و مدیحه سرایی در 2 بخش عمومی و تخصصی در مدارس قم برگزار می شود.

وی گفت: بخش عمومی این دوره شامل گروه های 50 تا هزار نفری می شود که در مدارس به صورت سرودهای همگانی اجرا می شود.



رئیس اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: بخش اختصاصی این دوره ها شامل گروههای سه تا پنج نفره می شود که به صورت تخصصی دانش آموزان در آن شرکت کرده و به صورت جشنواره ای نیز اجرا می شود.



وی گفت: این همخوانی قرآن و مدیحه سرایی در میان دانش آموزان در همه مقاطع تحصیلی اجرا می شود و به عهده دانش آموزان است.



خدامحمدی بیان کرد: آثار پس از داوری به جشنواره ارسال می شوند که مهلت ارسال آثار تا پایان بهمن ماه است وجشنواره مدیحه سرایی عربی و همخوانی قرآن نیز در اردیبهشت ماه برگزار می شود.