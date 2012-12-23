ایجاد 10رشته جدید در مرکز آموزشی علمی- کاربردی بازرگانی ارومیه

منوچهر خوفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این رشته ها در مقاطع کارشناسی و کاردانی طی نیم سال تحصیلی دوم 91-92 در این مرکز ایجاد و راه اندازی می شوند، افزود: در مقطع کارشناسی رشته مدیریت تبلیغات تجاری و در مقطع کاردانی تبلیغات، خدمات گمرکی، امور بیمه، امور نمایشگاهی، بازاریابی، مدیریت کسب و کار، خدمات مشاوره حقوقی اصناف، سرپرستی توزیع کالا و خدمات و سرپرستی مجتمع های تجاری ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه طی نیم سال اول سال تحصیلی جدید با ثبت نام 200 نفر در رشته های مختلف تعداد دانشجویان در حال تحصیل این دانشگاه هم اکنون به 553 نفر رسیده، اظهار داشت: تا پایان سالجاری 232 دانشجو در رشته های مختلف فارغ التحصیل می شوند.

وی از برگزاری دوره پودمانی کارشناسی طی سالهای آینده خبر داد و گفت: در سالهای گذشته تنها برخی از دوره های کاردانی به صورت پودمانی برگزار می شد، با افزایش تعداد این دوره ها و با هدف بهره مندی بیشتر از نظام آموزشی جهت دستیابی به نیروی انسانی ماهر در بخشهای مختلف برنامه ریزی شده است.

رئیس مرکز آموزشی علمی کاربردی بازرگانی ارومیه ضمن تاکید بر ایجاد رشته های دانشگاهی با توجه به نیازهای تجاری و بازرگانی آذربایجان غربی در همجواری با 3 کشور و فعالیت 5 مرز رسمی، اظهار داشت: این امر باعث افزایش اشتغال پایدار و ارزش افزوده در استان و پرورش نیروهای ماهر می شود.

خوفی هدف از برگزاری رشته های اقتصادی در این دانشگاه را در راستای اهداف سازمان بازرگانی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بیش از 90 هزار واحد صنفی در استان فعالیت داشته که آموزش عالی این اصناف، مهم ترین هدف دانشگاه برای آموزش علوم روز و کاربردی کردن در فعالیت های حرفه ای است.