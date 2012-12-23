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۳ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۲۵

توسط آیت الله صافی گلپایگانی؛

مجموعه "لمحات فی الکتاب و الحدیث و المذهب" منتشر شد

مجموعه "لمحات فی الکتاب و الحدیث و المذهب" منتشر شد

قم - خبرگزاری مهر: مجموعه ارزشمند "لمحات فی الکتاب و الحدیث و المذهب" تازه‌ترین اثر آیت الله العظمی صافی در سه جلد منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشمندان و فضلای حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها سالهای طولانی است که از آثار و نوشتارهای علمی آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، از مراجع تقلید بهره می‌برند.

این استاد برجسته حوزه با تألیف بیش از 100 عنوان کتاب  - که برخی از آنها مانند «منتخب الأثر فی الامام الثانی عشر» به عنوان کتب مرجع و منبع برای محققان و علم‌‌پژوهان معروف است- قلم رسا و مستدل خویش را وقف خدمت به مکتب اهل بیت(ع) کرده است.

مجموعه "لمحات فی الکتاب و الحدیث و المذهب" عنوان جدیدترین اثر عربی این مرجع تقلید شیعیان است که مشتمل بر 23 رساله فقهی اعتقادی از ایشان است.

بعضی از این رساله‌ها در سال‌های گذشته مستقل به چاپ رسیده است و برخی دیگر برای اولین بار منتشر می‌شود که گردآوری این 23 رساله در یک دوره 3 جلدی توسط واحد بین الملل دفتر این مرجع تقلید، می‌تواند استفاده محققان و بینش‌آموزان از تألیفات ارزشمند ایشان را آسان‌تر و مفیدتر نماید.
 

کد مطلب 1773466

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