ارائه طرح ساماندهی یاوران شورا ورزش شهرستان شیراز/ لزوم ساماندهی ورزش محلات

حسام زارع مهذبیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس این طرح دورافتاده ترین نقاط روستایی در شهرستان شیراز نیز دارای مسئولی با عنوان یاور ورزش می شوند تا بدین وسیله خدمات رسانی ورزشی فقط مختص شهر شیراز نباشد.

وی ادامه داد: در صورت تصویب این طرح بعد ازاین حوزه فعالیت و عملکرد اداره ورزش و جوانان شیراز شهرستانی می شود و در تمامی نقاط اطراف شهرستان شیراز نیز فعالیت ورزشی انجام می شود.

لزوم ساماندهی ورزش محلات

رئیس اداره ورزش و جوانان شیراز در ادامه به لزوم ساماندهی ورزش محلات اشاره کرد و ابراز داشت: با توجه به نقش مؤثر شوراهای فرهنگی ورزشی محلات هم اکنون در محله های سعدی، رکن آباد،ابیوردی ، محمودیه ، قصردشت ، والفجر ، مهدی آباد قصردشت این شوراها فعال است.

زارع مهذبیه تاکید کرد: با توجه به اینکه وظایف هیئتهای ورزشی منحصر به ورزش قهرمانی نیست و بر اساس مقررات موجود در امور مرتبط با جوانان و توسعه و تعمیم فرهنگ ورزش نیز وظایفی بعهده دارند ایجاد شوراهای فرهنگی ورزشی محلات زمینه ساز ارتباط بیشتر هیئت های ورزشی با محله های مختلف است.

وی سپس از لزوم توسعه ورزش همگانی وقهرمانی یاد کرد و افزود: تعامل و همکاری روز افزون در حوزه خدمات فنی توسط هیئت های ورزشی شیراز به ورزش محلات باید تداوم داشته باشدکه این سیاست راهبردی هم اکنون آغاز شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شیراز همچنین عنوان کرد: واگذاری مدیریت اماکن ورزشی موجود در محلات شیراز به شوراهای فرهنگی ورزشی محلات از جمله حمایت های اداره ورزش و جوانان شیراز از ورزش محلات است.