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۳ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۲۱

لرزنگنه:

ناوگان اتوبوسرانی کرمانشاه ساماندهی می‌شود

ناوگان اتوبوسرانی کرمانشاه ساماندهی می‌شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه از ساماندهی ناوگان اتوبوسرانی کرمانشاه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین لرزنگنه افزایش سرعت جابجایی مسافر، کاهش طول خطوط، سهولت دسترسی مسافران به اتوبوس، افزایش سهم اتوبوس در سفرهای درون شهری و گسترش فرهنگ عمومی استفاده از ناوگان اتوبوسرانی در سفرهای درون‌شهری، اجرای طرح پارکبان، مدیریت ترافیک ساکن و پارک حاشیه‌ای و ... را از جمله برنامه‌های ساماندهی حمل ونقل عمومی کرمانشاه بیان کرد.

وی یادآور شد: تعدادی از این برنامه‌ها به اجرا درآمده و بقیه نیز در دست اجراهستند.

وی در ادامه از راه‌اندازی سامانه بلیت الکترونیکی اتوبوس، شمارشگر جابجایی مسافر، نصب سنسور و GPS، و ساماندهی مسیرهای حرکتی ناوگان اتوبوسرانی در شهر تا پایان سال جاری خبرداد.

لر زنگنه افزود: با نهایی شدن نتایج این طرح‌ها از سال آینده خدمات جدیدی در راستای افزایش بهره‌وری و رضایت‌مندی شهروندان ارائه می‌شود.

وی اصلاح ساختار چارت سازمانی و ساماندهی نیروی انسانی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی را از دیگر برنامه‌های شهرداری کرمانشاه در ارتقای نظام بهره‌وری بخش حمل و نقل عمومی در استان کرمانشاه عنوان کرد.

وی بازسازی ترمینال شماره یک اتوبوسرانی و احیای نزدیک به 70 دستگاه اتوبوس برای بازگشته به ناوگان، افزایش نواحی شهری زیر پوشش خدمات اتوبوسرانی، افزایش تعداد ناوگان اتوبوسرانی و حجم جابجایی مسافر در روز را از جمله برنامه‌های درحال انجام این سازمان برشمرد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه، بهسازی ایستگاه‌های اتوبوس، راه‌اندازی مجدد واحد کنترل، بازرسی و نظارت و افزایش نظارت بر نحوه عملکرد ناوگان حمل مسافر را از دیگر اقدامات این سازمان در بهبود وضعیت خدمات ارائه شده عنوان کرد.

کد مطلب 1773472

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