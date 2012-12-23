به گزارش خبرگزاری مهر، افشین لرزنگنه افزایش سرعت جابجایی مسافر، کاهش طول خطوط، سهولت دسترسی مسافران به اتوبوس، افزایش سهم اتوبوس در سفرهای درون شهری و گسترش فرهنگ عمومی استفاده از ناوگان اتوبوسرانی در سفرهای درونشهری، اجرای طرح پارکبان، مدیریت ترافیک ساکن و پارک حاشیهای و ... را از جمله برنامههای ساماندهی حمل ونقل عمومی کرمانشاه بیان کرد.
وی یادآور شد: تعدادی از این برنامهها به اجرا درآمده و بقیه نیز در دست اجراهستند.
وی در ادامه از راهاندازی سامانه بلیت الکترونیکی اتوبوس، شمارشگر جابجایی مسافر، نصب سنسور و GPS، و ساماندهی مسیرهای حرکتی ناوگان اتوبوسرانی در شهر تا پایان سال جاری خبرداد.
لر زنگنه افزود: با نهایی شدن نتایج این طرحها از سال آینده خدمات جدیدی در راستای افزایش بهرهوری و رضایتمندی شهروندان ارائه میشود.
وی اصلاح ساختار چارت سازمانی و ساماندهی نیروی انسانی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی را از دیگر برنامههای شهرداری کرمانشاه در ارتقای نظام بهرهوری بخش حمل و نقل عمومی در استان کرمانشاه عنوان کرد.
وی بازسازی ترمینال شماره یک اتوبوسرانی و احیای نزدیک به 70 دستگاه اتوبوس برای بازگشته به ناوگان، افزایش نواحی شهری زیر پوشش خدمات اتوبوسرانی، افزایش تعداد ناوگان اتوبوسرانی و حجم جابجایی مسافر در روز را از جمله برنامههای درحال انجام این سازمان برشمرد.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه، بهسازی ایستگاههای اتوبوس، راهاندازی مجدد واحد کنترل، بازرسی و نظارت و افزایش نظارت بر نحوه عملکرد ناوگان حمل مسافر را از دیگر اقدامات این سازمان در بهبود وضعیت خدمات ارائه شده عنوان کرد.
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