شرق در اتهام توهین به ایثارگران مجرم شناخته نشد

علی اکبر کسائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امروز جلسه محاکمه مدیر مسئول روزنامه شرق در شعبه 76 دادگاه کیفری و به ریاست قاضی مدیر خراسانی و حضور اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران برگزار شد.

پس از دفاعیات مهدی رحمانیان اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات وارد شور شده و مدیر مسئول روزنامه شرق را در خصوص اتهام نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آرا مجرم نشناختند.

همچنین در خصوص اتهام تخلف از مصوبه شورای امنیت ملی، اعضای هیات منصفه مهدی رحمانیان را مجرم دانستند.

در خصوص اتهام توهین به ایثارگران - چاپ کاریکاتور - اعضای هیات منصفه با اکثریت آرا وی را مجرم ندانستند.

همچنین اعضای هیات منصفه مدیر مسئول روزنامه شرق را مستحق تخفیف ندانست.

وی ادامه داد: همچنین در خصوص اتهامات مدیر مسئول نشریه همت و موج اندیشه نیز اعضای هیات منصفه وی را در خصوص اتهامات انتشار مطالب خلاف واقع، توهین به مقامات، تبلیغ علیه نظام، انتشار نشریه موج اندیشه بدون مجوز، درج نکردن مشخصات مدیر مسئول و استفاده از افراد مجعول و انتشار نشریه موج نشریه با لوگوی همت با اکثریت آرا مجرم شناختند.