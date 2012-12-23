تصویب بودجه 2013 سوریه/ موعد استقرار پاتریوتها در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه امروز قانون بودجه سال 2013 را به صورت رسمی اعلام کرد.

بنابر این گزارش، بودجه سال 2013 سوریه به میزان 1383 میلیارد لیره (پول واحد سوریه) تصویب شده است.

- به گزارش روزنامه ملیت ترکیه فرماندهی ناتو زمان استقرار سیستم موشکی در سه شهر ترکیه را اعلام کرد. بر این اساس، این موشکها در ماه ژانویه 2013 در شهر آدانا، غازی عنتب و قهرمان ماراش مستقر می شوند.

همچنین همزمان با استقرار پاتریوتها در سوریه 1400 نظامی خارجی نیز در شهرهای مختلف ترکیه مستقر خواهند شد. همچنین ترکیه اعلام کرده که تمامی هزینه های استقرار موشکهای پاتریوت و حضور یک ساله نظامیان خارجی که به 40 میلیون دلار می رسد را برعهده می گیرد.

- "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز در اظهاراتی مدعی شد: اسرائیل با کمک آمریکا و جامعه جهانی برای احتمال تغییرات اساسی در نظام سوریه آماده می شود.

از سوی دیگر، کارشناسان موسسه تحقیقاتی "مناخیم بگین" اعلام کردند: اسرائیل تجزیه ارتش سوریه را به مصلحت خود می داند.

بنابراین گزارش، رژیم صهیونیستی از درگیریهای موجود در سوریه و منطقه که شکافهای قومیتی را افزایش داده خرسند است. از طرفی تل آویو امیدوار است این تحولات در نهایت به رویارویی ایران و ترکیه و کاهش نفوذ روسیه در سوریه شوند.