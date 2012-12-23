تیمور سعیدیانی شهردار تازه آباد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه طی حکمی تیمور سعیدیانی را به عنوان شهردار شهر تازه آباد منصوب کرد.

در این حکم استاندار کرمانشاه آمده است:

جناب آقای تیمور سعیدیانی

سلام علیکم

با توجه به پیشنهاد شورای اسلامی شهر تازه آباد به موجب این ابلاغ به سمت شهردار تازه آباد منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند منان و با رعایت کامل موازین شرعی و مقررات جاری در انجام امور محوله کوشا بوده و تلاش لازم را جهت تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و خدمت به مردم عزیز و شریف و بزرگوار توفیق حاصل فرمائید.