صادق درودگر صبح امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که باشگاه ملوان با سعید حلافی بازیکن صنعت نفت آبادان به توافق رسیده و با این بازیکن قرارداد امضا کرده است.

با این حال درودگر چند ساعت بعد و پس از تماس با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: قرار بود شب گذشته (شنبه شب) قرارداد حلافی با ملوان امضا شود که این امر میسر نشد. در حال حاضر این امکان وجود دارد که حلافی به ملوان بیاید ولی به خاطر اتمام زمان نقل و انتقالات و به این دلیل که نمی‌خواهیم کار غیر قانونی انجام بدهیم از این کار منصرف شدیم.