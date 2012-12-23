آزادسازی و نیاز به حفاری موانع تکمیل پروژه های عمرانی یزد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود دهقان در مورد تکمیل ادامه بلوار خیبر جنب ورزشگاه شهید نصیری اظهار داشت: این بلوار سه هزار و 200 متر طول دارد که در حال حاضر دو هزار متر آن به بهره برداری رسیده و هزار و 200 متر ادامه آن نیاز به آزادسازی دارد تا مسیر مورد نظر به خیابان معراج وصل شود.

وی با اعلام اینکه 20 درصد از آزادسازیهای مسیر باقی مانده انجام شده است، از اهالی محل خواست در زمینه آزادسازیها بیشتر با شهرداری همکاری کنند.

مدیر منطقه سه شهرداری یزد همچنین در خصوص عدم تکمیل خیابان هجرت که از میدان آیت الله مدرسی منشعب و به طرف خیرآباد امتداد پیدا می کند، اظهار داشت: یک باند خیابان مذکور آسفالت شده و به بهره برداری رسیده اما چون در اطراف آن ساخت و ساز انجام نشده و نیاز به انشعابات گاز، آب، فاضلاب و... دارد و ناگزیر انجام حفاریهایی را موجب می شود به همین علت تکمیل آن در دستور کار قرار نگرفته است.

بررسی روند تهیه طرح تفصیلی شهر یزد

در جلسه ای با حضور مشاور و مدیران مناطق شهرداری پیرامون مشکلات و معضلات شهری بحث و تبادل نظر شد و روند چگونگی تهیه طرح تفصلی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در حالیکه بررسی نقشه های وضع موجود مناطق یک و دو شهرداری به پایان رسیده و نقشه های منطقه سه نیز در دست بررسی است، به منظور تبادل نظرات و پیشنهادات مدیران مناطق شهرداری، با استفاده از نقشه های ارائه شده توسط مشاور، گزارشی در خصوص چگونگی روند تهیه طرح در موضوع سرانه ها، کاربری ها و همچنین شبکه های معابر شهری، ارائه شد و در جلسه ای چگونگی تهیه طرح تفصیلی شهر یزد بررسی شد.

معاونت معماری و شهرسازی در این جلسه با تأکید بر در نظر گرفتن بوستانی منطقه ای در منطقه یک شهرداری، برجا نمایی شبکه ها، کاربری ها و خدمات در طرح تفصیلی تأکید کرد.

آثار طرح مصوب اراضی باغات کوثر بر روی شهر، موضوع راه آهن و چگونگی رعایت حریم آن، مشکلات خدمات دهی به محله اسکان، بازنگری در پارکینگ، کاربری ها و بر معبر، محدوده بلوار پیرنیا، ترافیک برخی از شبکه های اصلی شهر، نوارسبز مجاور شبکه ها و ... از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.

تأیید مسیر جایگزین و آغاز عملیات اجرایی پل شهید قهاری سعید

با تثبیت محل اجرای تقاطع غیرهمسطح شهید قهاری سعید در محدوده محله نجف آباد و تأیید مسیر جایگزین آن آغاز عملیات پل مذکور وارد مرحله جدید شد.

با تعیین و تثبیت محل احداث تقاطع غیرهمسطح شهید قهاری سعید در محدوده منطقه نجف آباد، به منظور اجرای آن مسیر جایگزینی که از سوی اداره کل راه آهن پیشنهاد شده بود، مورد تأیید اداره کل راه و شهرسازی همچنین شهرداری یزد قرار گرفت.

شهردار یزد در نامه ای به اداره کل راه آهن ضمن اعلام این مطلب اعلام کرده است که قبل از هرگونه اقدامی که منجر به مسدود شدن شبکه موجود شود، آماده سازی مسیر جایگزین و نصب علائم راهنمایی و رانندگی اجرا شود.

همچنین در خصوص اطلاع رسانی و آگاهی شهروندان از مسیر جایگزین نیز تأکید شده است.

ایستگاه های جدید اتوبوس در سطح شهر نصب شد

ایستگاه های جدید اتوبوس در سطح شهر نصب شد که این ایستگاه ها دارای سازه فلزی، سقف کامپوزیت و روشنایی کم مصرف ال ای دی همچنین دارای فضای تبلیغاتی با شیشه نشکن هستند.

بنا بر اعلام واحد فنی، در مرحله اول هشت ایستگاه با ظرفیت شش نفر برای بازار، خیابان شهدا، خیابان شهید مطهری، خیابان ولیعصر(عج)، میدان قدس، روبروی بیمارستان شهید بهشتی، بلوار آبفا و جنب مسجد شهرک امام علی(ع) نصب شده و در آینده هشت ایستگاه دیگر نیز نصب خواهد شد.

اعتبار هزینه شده برای این مرحله از پروژه 30 میلیون تومان اعلام شده است.